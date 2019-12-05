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توجه مئات العراقيين إلى وسط بغداد لمساندة المعتصمين المتعرضين لحالات طعن

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:09 م
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بوابة الفجر
وكالات
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توجه مئات العراقيين، اليوم الخميس، إلى وسط بغداد لمساندة المعتصمين، بعد الحديث عن حالات طعن داخل ساحة التحرير، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية".

وتعرض مجموهة من المحتجين لطعنات مميتة في منطقتي الصدر والظهر، هذه المجموعة مؤلفة من 700 إلى 800 شخص خرقت التظاهرات بهتافات وشعارات، وكل من حاول اعتراضهم لمعرفة هويتهم يتعرض للطعن مباشرة
.

يشار إلى أن آلاف المتظاهرين توافدوا إلى ساحة التحرير وسط بغداد، الخميس، هاتفين "نحن الوطن". كما رفع آخرون شعارات مؤيدة للمرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، في حين أفاد ناشطون أن قسماً من هؤلاء المحتجين هم من مناصري الحشد الشعبي.


إلى ذلك اتهم ناشطون "مندسين تابعين للأحزاب" بطعن المتظاهرين بالسكاكين في ساحة التحرير، وفق تعبيرهم.


ولوح المتظاهرون الجدد بأعلام الحشد الشعبي، حاملين أيضاً صوراً لبعض مقاتلي الفصائل، بحسب ما أفادت فرانس برس، في حين رفع آخرون صوراً للسيستاني.


واختلط هؤلاء في معسكر المحتجين المناهضين للحكومة في ساحة التحرير، القلب النابض للانتفاضة القائمة منذ نحو شهرين، والتي أسفرت عن مقتل ما يقارب 430 شخصاً.

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