ننشر كميات الأمطار المسجلة خلال الساعات الأخيرة..

شهدت أغلب ولايات الجمهورية التونسي خلال الساعات الأخيرة ، نزول كميات كبيرة من الأمطار، حيث بلغت أقصاها 45 مليمترا بولاية منوبة.





وفي ما يلي، أهم الكميات المسجلة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي على موقعه الإلكتروني:

- ولاية تونس: من 11 إلى 16 مليمتر





- ولاية بن عروس: من 4 إلى 21 مليمتر





- ولاية منوبة: من 7 إلى 45 مليمتر





- ولاية زغوان: من 2 إلى 20 مليمتر





- ولاية بنزرت: من 2 إلى 16 مليمتر





- ولاية نابل: من 3 إلى 25 مليمتر





- ولاية الكاف: من 3 إلى 8 مليمتر





- ولاية باجة: من 1 إلى 4 مليمتر





- ولاية جندوبة: من 1 إلى 3 مليمتر





- ولاية سوسة: من 1 إلى 20 مليمتر





- ولاية المنستير: من 9 إلى 30 مليمتر





- ولاية المهدية: من 3 إلى 12 مليمتر





- ولاية القيروان: من 2 إلى 7 مليمتر





- ولاية القصرين: من 2 إلى 8 مليمتر





- ولاية سيدي بوزيد: من 1 إلى 3 مليمتر





- ولاية صفاقس: من 1 إلى 4 مليمتر





- ولاية قفصة: 1 مليمتر