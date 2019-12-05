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ننشر كميات الأمطار المسجلة خلال الساعات الأخيرة..

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:17 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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شهدت أغلب ولايات الجمهورية التونسي خلال الساعات الأخيرة ، نزول كميات كبيرة من الأمطار، حيث بلغت أقصاها 45 مليمترا بولاية منوبة.

وفي ما يلي، أهم الكميات المسجلة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي على موقعه الإلكتروني:
  
- ولاية تونس: من 11 إلى 16 مليمتر

- ولاية بن عروس: من 4 إلى 21 مليمتر

- ولاية منوبة: من 7 إلى 45 مليمتر

- ولاية زغوان: من 2 إلى 20 مليمتر

- ولاية بنزرت: من 2 إلى 16 مليمتر

- ولاية نابل: من 3 إلى 25 مليمتر

- ولاية الكاف: من 3 إلى 8 مليمتر

- ولاية باجة: من 1 إلى 4 مليمتر

- ولاية جندوبة: من 1 إلى 3 مليمتر

- ولاية سوسة: من 1 إلى 20 مليمتر

- ولاية المنستير: من 9 إلى 30 مليمتر

- ولاية المهدية: من 3 إلى 12 مليمتر

- ولاية القيروان: من 2 إلى 7 مليمتر

- ولاية القصرين: من 2 إلى 8 مليمتر

- ولاية سيدي بوزيد: من 1 إلى 3 مليمتر

- ولاية صفاقس: من 1 إلى 4 مليمتر

- ولاية قفصة: 1 مليمتر
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