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ننشر كميات الأمطار المسجلة خلال الساعات الأخيرة..
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:17 م
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مروى الجلاصي
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شهدت أغلب ولايات الجمهورية التونسي خلال الساعات الأخيرة ، نزول كميات كبيرة من الأمطار، حيث بلغت أقصاها 45 مليمترا بولاية منوبة.
وفي ما يلي، أهم الكميات المسجلة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي على موقعه الإلكتروني:
- ولاية تونس: من 11 إلى 16 مليمتر
- ولاية بن عروس: من 4 إلى 21 مليمتر
- ولاية منوبة: من 7 إلى 45 مليمتر
- ولاية زغوان: من 2 إلى 20 مليمتر
- ولاية بنزرت: من 2 إلى 16 مليمتر
- ولاية نابل: من 3 إلى 25 مليمتر
- ولاية الكاف: من 3 إلى 8 مليمتر
- ولاية باجة: من 1 إلى 4 مليمتر
- ولاية جندوبة: من 1 إلى 3 مليمتر
- ولاية سوسة: من 1 إلى 20 مليمتر
- ولاية المنستير: من 9 إلى 30 مليمتر
- ولاية المهدية: من 3 إلى 12 مليمتر
- ولاية القيروان: من 2 إلى 7 مليمتر
- ولاية القصرين: من 2 إلى 8 مليمتر
- ولاية سيدي بوزيد: من 1 إلى 3 مليمتر
- ولاية صفاقس: من 1 إلى 4 مليمتر
- ولاية قفصة: 1 مليمتر
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