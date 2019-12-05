سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019 وهذا هو أعلى سعر للشراء

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5-12-2019 ، ويواصل سعر الريال السعودة استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية، حيث سجل سعر الريال 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم وجاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.28 جنيه للشراء، و 4.31 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.26 جنيه للشراء، 4.30 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.30 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.21 جنيه للشراء، و 4.34 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.31 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الدولار الامريكي اليوم

سجل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكى اليوم الخميس 5-12-2019 ، سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 3.75 ريال سعودى بما يعادل 0.27 من الدولار الأمريكى.

افضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودى اليوم

يعتبر بنك عودة هو افضل بنك تبيع له الريال السعودي بسعر يصل الى 4.29 جنيها ، بينما جاء البنك المصري الخليجي كافضل بنك تشتري منه الريال السعودي بسعر يصل الى 4.31 جنيها.





وشهد الريال السعودى خلال الفترة الماضية حالة من الارتفاع مقابل الجنيه بسبب موسم العمرة والذي شهد اقبالا كبيرا من المواطنين خلال تلك الفترة من العام فضلا عن موسم الحج الذي تنتعش فيه العملة السعودية ايضا.



