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ميلانيا تغرد بشأن تحقيق عزل ترامب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:29 م
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ميلانيا وزوجها ترامب
ميلانيا وزوجها ترامب
وكالات
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هاجمت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، عبر حسابها على موقع  "تويتر"، بروفيسورة القانون الدستوري باميلا كارلان، بغية الدفاع عن نجلهما القاصر بارون.

 

وكتبت ميلانيا في تغريدتها: "طفلا قاصرا يستحق الخصوصية ويجب إبقاؤه بعيدا عن السياسة وعليك أن تخجلي من نفسك بسبب إرضاء الرأي العام بصورة عنيفة ومنحازة واستخدام طفل لتحقيق هذا الهدف".

 

وكانت باميلا كارلان، استخدمت بارون (13 عاما) كمثال لتوضيح الفارق بين السلطة الرئاسية والملكية، خلال أول جلسة استماع عقدتها اللجنة القضائية في مجلس النواب ضمن إطار تحقيق العزل.

 

وتزامن هجوم ميلانيا، على الدستورية باميلا كارلان، مع أول جلسة استماع عقدتها اللجنة القضائية في مجلس النواب ضمن إطار تحقيق العزل.

 

وقد قالت كارلان في كلمتها: "الدستور ينص على عدم وجود أي ألقاب نبيلة، وبإمكان الرئيس إطلاق اسم بارون على ابنه، لكن ليس بإمكانه منحه لقب البارون" (وهو لقب نبيل أرستقراطي في الأنظمة الملكية الإقطاعية)، واستدعى هذا الكلام ضحكا في قاعة الاجتماع.

 

وأعاد ترامب نشر هذه التغريدة أيضا على حسابه في "تويتر".

 

وسرعان ما قدمت كارلان اعتذارها عما جاء على لسانها حول نجل الرئيس، مقرة بأنها ارتكبت خطأ.

 

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ميلانيا ترامب عزل ترامب جلسة الاستماع ترامب

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