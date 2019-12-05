الكاف يؤكد إقامة مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي على ملعب الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وفاجئ الاتحاد الإفريقي"كاف" مسؤولو القلعة البيضاء، بعدما رفض نقل المباراة من ملعب "الأهلي " إلى ملعب "الدفاع الجوي"، متمسكًا بإقامتها على الملعب المحدد سلفًا.



وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق أن المباراة تم نقلها إلى ملعب الدفاع الجوي، بحضور 10 آلاف متفرج، إلا أن الكاف أكد أنه ليس له علاقة بتصريحات مجلس القلعة البيضاء.



وحقق الزمالك، فوزًا أمس على الشرقية، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، وصعد إلى الدور المقبل.



ويطمح الفارس الأبيض، لتحقيق فوزًا على أول أغسطس الأنجولي، على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثية دون رد لحساب الجولة الأولى.



ويستضيف الزمالك أول أغسطس الأنجولي، مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.