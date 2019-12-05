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الطائرة يوضح أسباب عدم الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:23 م
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إجتماع اتحاد الطائرة
إجتماع اتحاد الطائرة
الفجر الرياضي
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قال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة، إن الاتحاد قرر عقد الجمعية العمومية العادية والتى تتضمن إجراء انتخابات يوم 7 ديسمبر الجارى، ولكن هناك بعض العوامل التى تحول دون انعقادها، وعدم إجراء الانتخابات فى الموعد المحدد سالفا من المجلس.

وقال عبد الدايم أن سبب عدم إجراء الإنتخابات، هو قيام مجموعة من الأندية بتقديم شكاوى وتظلمات للجهات المعنية وإتحاد الكرة الطائرة،  لعدم وجودهم فى التصنيف الذى سوف تقام الانتخابات على أساسه، وعددها 13 ناديا، بالإضافة إلى أن اللائحة الخاصة بالاتحاد والتى تجرى الإنتخابات على أساسها لم تتضمن مادتين أتفق أعضاء الجمعية العمومية عليها فى الجمعية العمومية السابقة، مشيرا إلى أن الاتحاد لو أجرى الانتخابات على اللائحة التى اغفلت المادتين كان من السهل الطعن عليها والعودة إلى نقطة الصفر ، وحل المجلس قبل أن يبدأ فى العمل .

أضاف عبد الدايم أن مصر مقبلة على تصفيات إفريقية مؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، حيث يخوض منتخب الرجال التصفيات الأفريقية المؤهلة لطوكيو والتى تستضيفها مصر لأول مرة فى تاريخها خلال الفترة من 6 وحتى 12 يناير، ويلعب منتخب السيدات التصفيات الأفريقية المؤهلة لطوكيو أيضا فى الكاميرون خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير. 

وإختتم رئيس اللجنة المؤقتة بالطائرة، أن لابد من أن يسود الاتحاد حالة من الإستقرار لتحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى طوكيو عن طريق منتخب الرجال، مؤكدا أن اى هزة للاتحاد كان سيتعبها إرتباك فى خطط العمل الفنى للمنتخبات والعمل الادارى فى الاتحاد، ولذلك لم يسعف الاتحاد إجراء الانتخابات التى كان يسكتب لها البطلان ، خاصة وأن هناك بعض الأشخاص الذين كانوا يتربصون لذلك من أجل المصالح الشخصية وليست المصلحة العامة .

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