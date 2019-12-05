سيناريو جينراسيون يعود من جديد.. بطل أنجولا مباراتنا مع الزمالك على استاد السلام

أكد مسؤولو أول أغسطس الأنجولي أن تدريباته ستكون بالقاهرة بالقاهرة، بداية من اليوم الخميس، باستاد السلام، في السابعة مساءً، استعدادا لمواجهة مضيفه الزمالك المصري، بعد غد السبت.





وسيتواجه الفريقان ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في دوري أبطال إفريقيا.





وصرح مسئولي أول أغسطس في تصريحات صحفية ، لم يتلقوا إخطارا حتى الآن، بنقل المباراة من ملعب السلام للدفاع الجوي، كما أعلن الزمالك في وقت سابق.





يذكر أن الأهلي حصل أمس على حقوق انتفاع استاد السلام، لمدة 25 عاما، حيث سيصبح اسمه "استاد الأهلي".



