Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيناريو جينراسيون يعود من جديد.. بطل أنجولا مباراتنا مع الزمالك على استاد السلام

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد مسؤولو أول أغسطس الأنجولي أن تدريباته ستكون بالقاهرة بالقاهرة، بداية من اليوم الخميس، باستاد السلام، في السابعة مساءً، استعدادا لمواجهة مضيفه الزمالك المصري، بعد غد السبت.

وسيتواجه الفريقان ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في دوري أبطال إفريقيا.

وصرح مسئولي أول أغسطس في تصريحات صحفية ، لم يتلقوا إخطارا حتى الآن، بنقل المباراة من ملعب السلام للدفاع الجوي، كما أعلن الزمالك في وقت سابق.

يذكر أن الأهلي حصل أمس على حقوق انتفاع استاد السلام، لمدة 25 عاما، حيث سيصبح اسمه "استاد الأهلي".

ويتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الأولى بدوري الأبطال، بعد هزيمته أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي، في الجولة الأولى، بينما يأتي أول أغسطس في المركز الثاني، بالتساوي مع زيسكو الزامبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملعب السلام دوري ابطال افريقيا الكاف الزمالك وأول أغسطس استاد الاهلي

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 17 ساعة

ميسي: إنه لشئ مخجل أن نرى ماني في المركز الرابع

منذ 41 دقيقة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 11 ساعة

الكاف يؤكد إقامة مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي على ملعب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 5 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 22 ساعة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. مازيمبي يصطدم بالزمالك في مجموعة متوازنة

عاجل - مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

أحمد حسن: مجموعة الزمالك بأبطال إفريقيا أصعب من الأهلي

برج العرب يستضيف مباريات الأهلي إفريقيا

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

زيسكو يحدد موعد مباراته ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

ميسي: إنه لشئ مخجل أن نرى ماني في المركز الرابع

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status