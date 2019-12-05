"الاستئناف": استرددنا 270 مليون جنيه من صلاح دياب ومحمود الجمال





وأكدت المحكمة، أن ذلك جاء نظير التصالح عن التهم المنسوبة إليهما.

تمكنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبد الفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى بعد التحقيقات التي باشرها المستشار خالد عبد الرحمن قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية شركة وادي صن ست هيلز للاستثمار من استرداد مبلغ مائتي وسبعين مليون جنيه من كل من صلاح دياب ومحمود الجمال.