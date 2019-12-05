تشيلسي واثق من التعاقد مع منبوذ دورتموند

إنضم نادي تشيلسي الإنجليزي لسباق التعاقد مع الدولي الإنجليزي الشاب المغضوب عليه "جادون سانشو" نجم بوروسيا دورتموند الألماني.





وينتظر مسئولو تشيلسي عن كثب، قرار المحكمة الرياضية اليوم في الإستئناف التي تقدمت به إدارة الفريق، من أجل تخفيف العقوبة الموقعة على النادي بالحرمان من فترتي إنتقالات متتالية.





وكان تشيلسي قد عوقب منذ عام بالحرمان من فترتي إنتقالات، بسبب وجود مشاكل تتعلق بالتعاقد لاعبين قصر.





وحُرم تشيلسي من ضم أي لاعب في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وتطمح إدارة النادي في تخفيف العقوبة والسماح للفريق بإجراء تعاقدات في الميركاتو الشتوي المقبل.





في سياق متصل، زعمت صحيفة تليجراف البريطانية، أن البلوز سيقتحموا سباق التعاقد مع الإنجليزي سانشو.





وتثق إدراة الفريق في إقتناص اللاعب وهزيمة مانشستر يونايتد، مستغلة سوء وضعية الشياطين الحمر مقارنة بتشيلسي، وعدم وضوح الرؤية للفريق في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.





وسيلقى تشيلسي منافسة من ليفربول وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، لضم يافع مانشيستر سيتي السابق.





ودخل سانشو في عدة أزمات مع إدارة الفريق الأصفر ومدربه السويسري لوسيان فافر، بعد تأخره عن الإنضمام للفريق بعد معسكر المنتخب الإنجليزي في أكتوبر الماضي.





وأدى ذلك لإنزال اللاعب للتدريب مع الفريق الرديف، بالإضافة لتوقيع عقوبات مالية كبيرة عليه.



