Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليبرمان: جميع الخيارات المتاحة لتشكيل الحكومة لم تعد قائمة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:57 م
Advertisements
ليبرمان
ليبرمان
وكالات
Advertisements

أكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن إسرائيل ذاهبة انتخابات ثالثة، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

 

وقال: "جميع الخيارات المتاحة لتشكيل حكومة وحدة أو حكومة يمين ضيقة لم تعد قائمة"، وبالتالي سنذهب إلى انتخابات ثالثة.

وأضاف ليبرمان: "الانتخابات الثالثة أمر لا مفر منه".

 

وحمل ليبرمان، بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس مسئولية فشل تشكيل حكومة وحدة، وقال إن خيارات تشكيل حكومة وحدة أو حكومة ضيقة انتهت الآن.

 

وأكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أن "مزيج من حكومة ضيقة مع قرارات مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد، قد يخلق صدعا كبيرا واستقطابا في أوساط الجمهور. هذه الحكومة الضيقة هي حكومة فاشلة بالكامل، إنها حكومة احتكاك دائم".

 

وأشار ليبرمان إلى أن "نتنياهو وغانتس لعبا لعبة تبادل الاتهامات طيلة فترة محاولة تشكيل الحكومة. مع هذا حاولت الضغط عليهما من أجل تشكيل حكومة، إلا أن المحاولات باءت بالفشل".

 

يشار إلى أن نتنياهو فشل في تشكيل حكومة إسرائيلية، ليعيد الرئيس رؤوبين ريفلين التكليف إلى الجنرال غانتس، الذي فشل بدوره في تشكيل هذه الحكومة، لتدخل إسرائيل في دوامة سياسية، إذ من الممكن أن تسير العملية السياسية في البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ثالثة وفقا لوكالة سبوتنيك.

 

Advertisements

أخبار تهمك

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضي منصور ينشر لأول مرة عقد النقاز.. ويؤكد "لاعب خائن" | فيديو وصور

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى يفتح النار على النقاز

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 20 ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ ساعة و 27 دقيقة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة انتحار معاون مباحث مركز شرطة بلبيس

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

12:14 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status