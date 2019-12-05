7 عادات تجعلك مفلسا دون أن تشعر

من الطبيعي أن يرغب الجميع في أن يكونوا أثرياء، لكن الحقيقة هي أنه لا يرغب احد في دفع ثمن الثراء.



• ماهو الفقر؟

الفقر هو عدم وجود ما يكفي من الممتلكات المادية أو الدخل لتلبية احتياجات الشخص. الفقر المدقع هو الافتقار التام للوسائل اللازمة لتلبية الاحتياجات الشخصية الأساسية، مثل الطعام والملابس والمأوى.



المقياس التي يتم عنده تعريف الفقر المدقع هو دائمًا نفس الشيء، بغض النظر عن مكان الشخص او زمانه. من ناحية أخرى، يحدث الفقر النسبي عندما لا يستطيع الشخص تلبية الحد الأدنى من مستويات المعيشة، مقارنةً بالآخرين في نفس الوقت والمكان. لذلك، فإن المقياس الذي يحدد الفقر النسبي يختلف من بلد إلى آخر، أو من مجتمع إلى آخر.



• اسباب الفقر

أسباب الفقر هي موضوع مشحون أيديولوجيًا للغاية، لأن الأسباب المختلفة تشير إلى طرق علاج مختلفة. إذا طورت ثقافة إهدار المال، فستكون أفقر مما يجب أن تكون عليه. هناك العديد من القرارات التي نتخذها والتي تهدر الأموال التي كان بإمكاننا توفيرها. بالنسبة لأولئك منكم الذين لديهم أموال أقل لمجرد تسديد فواتيرهم، سوف تعيش طيلة عمرك فقيرا إذا واصلت القيام بهذه الأشياء السبعة أدناه ؛



1. محاكاة الآخرين

يمتلك الأشخاص المحيطين بك قدرات وأولويات مالية متنوعة. في حالة إغراءك، وشراء ما لديهم، او ان تعيش حياتهم عمومًا، فستموت رجلًا بائسًا. عش حياتك الخاصة مسترشدًا بقراراتك التي لا يمكن دعمها إلا بمشورة من محترفين وأصدقاء جديرين بالثقة.



2. البخل

ان الاحتفاظ بكل شيء لنفسك لا يؤدي إلا إلى أن يكون لديك القليل دائما. ان الرجل الكريم هو من يستثمر امواله باعطاء الاخرين".



3. الفشل في مقارنة الأسعار

اذا ذهبت للتسوق عدة مرات ودفعت أكثر من القيمة الفعلية للسلعة أو الخدمة التي تلقيتها، ستخسر اموالك سريعا. ينتج هذا عن الفشل في مقارنة الأسعار. إذا قمت بتطوير ثقافة مقارنة الأسعار، فسوف تزيد مدخراتك. لا تتسوق في متاجر باهظة الثمن عندما لا يكون لديك المال بالفعل.



4. شهوة ما لا تمتلكه

الرغبة في شيء أفضل ليس بالأمر السيء، ولكن الشهوة بعد ذلك هي العادة السيئة. إن شراء الأشياء التي لا يمكنك تحمل تكلفتها، لأنك لست راضيًا عن الانتظار حتى تتمكن من تحمل تكاليفها، هي طريقة رائعة للبقاء فقراء.



5. الفشل في إرجاع الاشياء المعيبة

هناك أوقات عندما تشتري شيئًا ما ولكنك تلاحظ أنه لا يعمل كما هو متوقع. إذا لم تكن قد ألحقت أي أضرار ميكانيكية به، فيجب عليك إعادته بغض النظر عن تكلفته واسترداد أموالك أو الحصول على اخر خالي من العيوب. الفشل في إعادته يضيع المال.



6. تنفق أكثر مما تكسبه

هذه هي أسهل طريقة لأي شخص لكي يصبح فقيرًا. لذا كن حذرًا، لا يهم إذا كنت تجني ملايين أو مئات كل شهر، ينطبق نفس المبدأ.



7. لا تولي اهتماما إلى أين تذهب أموالك

يقول معظم الناس أنه عندما يبدأوا في وضع الميزانية، يجدون انهم يملكون أموالًا كثيرة. والسبب هو أنهم لم يعرفوا فيم كانوا ينفقوا اموالهم قبل وضع الميزانية.

