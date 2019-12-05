المنتحر والكنيسة.. الفجر تجيب عن سؤال "من يُصلي على جثامين المنتحرين؟"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بأخبار متنوعة حول انتحار طالب كلية الهندسة، من أعلى برج القاهرة، وسط حزن ودهشة وأسف على رحيله، مع نشر بعض الحالات المماثلة من بعض الشباب وإقدامهم على الانتحار بإصرار شديد، مع اختلاف طرق انتحارهم، أمام المترو تارة، ومن أعلى المبانى تارة أخرى، فما هى علاقة الكنيسة بالمنتحر؟ وماهى رؤية الكنيسة للمنتحر؟ وما هى حقيقة عدم إقامة الكنيسة صلوات الجنازة عليه؟



كشف القس أرميا حلمى راعى كنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف علاقة الكنيسة بالمنتحر قائلًا: إن المنتحر هو شخص فقد الرجاء، وبُناء على ذلك تعتبره الكنيسة قاتل نفسه التى منحها الله له كأمانة، وترفض الكنيسة الصلاة على المنتحر؛ لأنه لم يقدم توبة حقيقة وآخر ما قام بفعله هو القتل أى قتل نفسه، وصلاة الجنازة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هى عبارة عن حِل "بكسر الحاء" من الكنيسة على خطايا المتوفى التى لم يسعفه الوقت لتقديم توبة عنها، فكيف تصلى على من قتل نفسه عمدًا ولم يقدم أى توبة بكامل إرادته؟!





وأضاف "حلمي" فى تصريحات خاصة: "وفى بعض الأحيان تُصلي الكنيسة من أجل مشاعر أسرة المنتحر، وعزاءً للأسرة وخوفًا على مشاعرهم أمام الناس، وصلاة الجنازة من أجل الحِل وطلب مراحم الله، والله يرحم من يشاء؛ فنصلى من أجل أن يشمل الله الجميع برحمته، وفى حالة أن المنتحر مريض نفسيًا فقرار دخوله الملكوت الله بيد الله وحده، فالله له حسابات خاصة، ويملك كل زمام الأمور".





وأشار إلى أن الكنيسة تعمل من أجل الصلاة دائمًا فى الكنائس، للذين ضاقت نفوسهم من شر هذا العالم، ومن أجل أن يعينهم الله على تحمل الضيقات، ولكن لابد أن نتمسك برحمة الله وأيماننا ورجاءنا.





ومن الكنيسة الإنجيلية، علق القس رفعت فكرى، رئيس مجلس الحوار والعلاقات بسنودس النيل الإنجيلي قائلًا: "فى الحقيقة تعتبر الكنيسة الإنجيلية المنتحر هو مواطن متوفي فقط، والكنيسة الإنجيلية تقدم رسالة عزاء لأسرة أي متوفي فصلاة الجنازة هي عظة للأحياء ورسالة العزاء هى صلوات الجنازة".



وبخصوص الكنيسة الكاثوليكية، قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الكنيسة الكاثوليكية تقيم صلوات الجنازة على المنتحر، وبهذا تتفق الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية على الصلاة على المنتحر، فيما ترفض الأرثوذكسية الصلاة على المنتحر وأحيانًا تقوم بها حرصا على مشاعر أسرته.