Advertisements
Advertisements
Advertisements

المنتحر والكنيسة.. الفجر تجيب عن سؤال "من يُصلي على جثامين المنتحرين؟"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:24 م
Advertisements
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
ماريان ناجى
Advertisements
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بأخبار متنوعة حول انتحار طالب كلية الهندسة، من أعلى برج القاهرة، وسط حزن ودهشة وأسف على رحيله، مع نشر بعض الحالات المماثلة من بعض الشباب وإقدامهم على الانتحار بإصرار شديد، مع اختلاف طرق انتحارهم، أمام المترو تارة، ومن أعلى المبانى تارة أخرى، فما هى علاقة الكنيسة بالمنتحر؟ وماهى رؤية الكنيسة للمنتحر؟ وما هى حقيقة عدم إقامة الكنيسة صلوات الجنازة عليه؟

كشف القس أرميا حلمى راعى كنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف علاقة الكنيسة بالمنتحر قائلًا: إن المنتحر هو شخص فقد الرجاء، وبُناء على ذلك تعتبره الكنيسة قاتل نفسه التى منحها الله له كأمانة، وترفض الكنيسة الصلاة على المنتحر؛ لأنه لم يقدم توبة حقيقة وآخر ما قام بفعله هو القتل أى قتل نفسه، وصلاة الجنازة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هى عبارة عن حِل "بكسر الحاء" من الكنيسة على خطايا المتوفى التى لم يسعفه الوقت لتقديم توبة عنها، فكيف تصلى على من قتل نفسه عمدًا ولم يقدم أى توبة بكامل إرادته؟!


وأضاف "حلمي" فى تصريحات خاصة: "وفى بعض الأحيان تُصلي الكنيسة من أجل مشاعر أسرة المنتحر، وعزاءً للأسرة وخوفًا على مشاعرهم أمام الناس، وصلاة الجنازة من أجل الحِل وطلب مراحم الله، والله يرحم من يشاء؛ فنصلى من أجل أن يشمل الله الجميع برحمته، وفى حالة أن المنتحر مريض نفسيًا فقرار دخوله الملكوت الله بيد الله وحده، فالله له حسابات خاصة، ويملك كل زمام الأمور".


وأشار إلى أن الكنيسة تعمل من أجل الصلاة دائمًا فى الكنائس، للذين ضاقت نفوسهم من شر هذا العالم، ومن أجل أن يعينهم الله على تحمل الضيقات، ولكن لابد أن نتمسك برحمة الله وأيماننا ورجاءنا.


ومن الكنيسة الإنجيلية، علق القس رفعت فكرى، رئيس مجلس الحوار والعلاقات بسنودس النيل الإنجيلي قائلًا: "فى الحقيقة تعتبر الكنيسة الإنجيلية المنتحر هو مواطن متوفي فقط، والكنيسة الإنجيلية تقدم رسالة عزاء لأسرة أي متوفي فصلاة الجنازة هي عظة للأحياء ورسالة العزاء هى صلوات الجنازة".

وبخصوص الكنيسة الكاثوليكية، قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الكنيسة الكاثوليكية تقيم صلوات الجنازة على المنتحر، وبهذا تتفق الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية على الصلاة على المنتحر، فيما ترفض الأرثوذكسية الصلاة على المنتحر وأحيانًا تقوم بها حرصا على مشاعر أسرته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طرق الانتحار راي الكنيسة في الانتحار المنتحر في المسيحية المنتحر الصلاة على المنتحر الانتحار في الاسلام الانتحار

أخبار تهمك

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 10 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 15 ساعة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور ينشر لأول مرة عقد النقاز.. ويؤكد "لاعب خائن" | فيديو وصور

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة انتحار معاون مباحث مركز شرطة بلبيس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 20 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

منذ ساعة و 27 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى يفتح النار على النقاز

منذ ساعة و 21 دقيقة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة للجنازة العسكرية المقامة على شهيد سيناء في الكنيسة الإنجيلية

عاجل.. أول رد فعل من "الكنيسة" بعد وفاة الأنبا بيشوي

غدا.. قادة الكنائس المصرية يحضرون الصلوات على الأنبا بيشوي

عضو بالمجلس الملي: صلاة الجناز لا تجوز على المنتحر أو من أخطأ في العقيدة

رئيس الإنجيلية في وداع راعي كنيسة بورسعيد: فقدنا خادمًا أمينًا (صور)

رئيس 'الإنجيلية' يعزي البابا تواضروس في وفاة مطران البحر الأحمر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن إتمام صفقته المنتظرة

12:14 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status