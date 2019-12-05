بعد إعلان شرطة دبي.. مدينة تعلن ضم سيارة Cybertruck الجديدة من تسلا (اعرف التفاصيل)

سوف تظهر سيارة " سايبر تراك" الجديدة من تسلا في مدينة سان بوتوسي المكسيكية، وتعد هذه هي المدينة الثانية التي تطلب السيارة الكهربائية الجديدة " سايبر تراك - Cybertruck" من تسلا، بعد ما اعلنت شرطة مدينة دبي عن ضم سيارة " سايبر تراك" إلى اسطولها.





وصف أدريان إسبير كارديناس ، عمدة مدينة سان بوتوسي، القرار بأنه "عمل جيد"، لأن صيانة " سايبر تراك " أرخص بكثير من صيانة السيارات العادية، حسبما ذكرت CNET.





سيتم استخدام السيارة الكهربائية للقيام بمجموعة متنوعة من المهام - من القيام بدوريات في الشوارع إلى نقل أنابيب المياه وحاويات القمامة.





تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمدينة إلغاء طلب في أي وقت - تكلفة حجز واحد 100 دولار فقط.





