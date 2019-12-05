خروج 11 طالبة من مستشفى الوادي الجديد بعد إصابتهن بـ"اختناق"



وكان اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد قد تلقى إخطارا يفيد وصول ١١ طالبة في حالة اختناق لمستشفى الداخلة العام، وهن: إسراء حسن محمد، أمنية سيد أحمد، كريمة ممدوح محمد، سارة محمد محمد، دعاء حمدي محمد، أية صلاح مجاور، أسماء محمد فهمي، أسماء نصر محمد، دينا كرم رافع ١٦ سنة، مروة كمال سيد ١٨ سنة، سها محمد محمد ١٧ سنة.



يذكر أن الحريق تسبب في اختناق وضيق في التنفس لبعض الوقت لبعض الطالبات إثر استنشاق أدخنة متصاعدة من حرق قمامة ومخلفات بجوار قسم الزينة أثناء تواجدهم بقسم الألبان وذلك بمدرسة الداخلة الثانوية الزراعية بالوادي الجديد.

أعلن مدير عام الإدارة الصحية بالداخلة، الدكتور عبد الله كامل، عن استقرار حالة 11 طالبة أصيبن بحالة اختناق بمدرسة موط الثانوية الزراعية المشتركة بالداخلة، بعد تلقي الإسعافات الأولية إثر تعرضهن لحالة اختناق جراء الأدخنة المتصاعدة من حرق القمامة داخل المدرسة مؤكدا عودتهم إلى منازلهن وهن في حالة جيدة تماما.