Advertisements
Advertisements
Advertisements

خروج 11 طالبة من مستشفى الوادي الجديد بعد إصابتهن بـ"اختناق"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدير محمود
Advertisements
أعلن مدير عام الإدارة الصحية بالداخلة، الدكتور عبد الله كامل، عن استقرار حالة 11 طالبة أصيبن بحالة اختناق بمدرسة موط الثانوية الزراعية المشتركة بالداخلة، بعد تلقي الإسعافات الأولية إثر تعرضهن لحالة اختناق جراء الأدخنة المتصاعدة من حرق القمامة داخل المدرسة مؤكدا عودتهم إلى منازلهن وهن في حالة جيدة تماما.

وكان اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد قد تلقى إخطارا يفيد وصول ١١ طالبة في حالة اختناق لمستشفى الداخلة العام، وهن: إسراء حسن محمد، أمنية سيد أحمد، كريمة ممدوح محمد، سارة محمد محمد، دعاء حمدي محمد، أية صلاح مجاور، أسماء محمد فهمي، أسماء نصر محمد، دينا كرم رافع ١٦ سنة، مروة كمال سيد ١٨ سنة، سها محمد محمد ١٧ سنة.

يذكر أن الحريق تسبب في اختناق وضيق في التنفس لبعض الوقت لبعض الطالبات إثر استنشاق أدخنة متصاعدة من حرق قمامة ومخلفات بجوار قسم الزينة أثناء تواجدهم بقسم الألبان وذلك بمدرسة الداخلة الثانوية الزراعية بالوادي الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اصابة طلاب اختناق طلاب اختناق

أخبار تهمك

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 8 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

النسر والكراسي.. "الفجر الرياضي" يكشف موعد استلام الأهلي ملعبه

منذ أقل من ساعتين

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 18 ساعة

اصطحب كلبه للعمل وصفع عامل.. محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس حي شمال

منذ حوالي 3 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. حقيقة انتحار معاون مباحث مركز شرطة بلبيس

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 14 ساعة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

إصابة 7 أشخاص باختناق في حريق قرية الراشدة بالوادي الجديد

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 13 في حادث تصادم بالوادي الجديد

حملة بالواحات تسفر عن ضبط سلاح ناري وحشيش

اختناق 19 شخصًا في حريق شقة سكنية بجدة

نقل 27 مصاب بحالات اختناق إلى مستشفى الخانكة.. ومسؤول بالمصنع المتهم يكشف مفاجأة (صور)

عقب اختناق 27 حالة.. أهالي عزبة سمك يحررون محضرا ضد مصنع السماد بأبوزعبل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

عاجل.. حقيقة انتحار معاون مباحث مركز شرطة بلبيس

11:50 ص

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status