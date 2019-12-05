"الأرصاد" ترد.. هل تأخر فصل الشتاء هذا العام؟ (فيديو)





قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة استقرار واضحة في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام، وهذا ردًا على تساؤلات المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأخر فصل الشتاء.وأوضح "شاهين"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن فصل الخريف هو فصل انتقالي ويشهد تغيرات حادة وسريعة، مشيرًا إلى أن فرق درجات الحرارة بين درجة الحرارة الصغري والعظمي يكون أكثر من 10 درجات وهذا أمر طبيعي، موضحًا أن طقس اليوم دافئ خلال ساعات النهار، بارد في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح.ونوه مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا في 21 ديسمبر الجاري، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خلال هذا التوقيت، موضحًا أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مما يؤدي لوجود فرص لتساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.