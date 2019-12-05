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عاجل| حساب المواطن يُعلن موعد إيداع دفعة ديسمبر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
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حساب المواطن
حساب المواطن
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أعلن حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة الـ25 من شهر ديسمبر الجاري، بعد تلقيه سؤالا من مستفيد مفاداه "متى موعد صرف دفعة ديسمبر؟".

موعد صرف دعم حساب المواطن
وقال حساب المواطن عبر تويتر إنه يتم صرف دعم البرنامج يوم 10 من كل شهر ميلادي، وفي حالة صادف يوم 10 عطلة رسمية أو إجاوةن فيتم صرف البدل اليوم الذي قبله أو بعده حسب قواعد البرنامج.

وأكد حساب المواطن على الراغب في التسجيل، أن يتقدم بالطلب قبل يوم 10 من الشهر، لدراسة الأهلية والتأكد من استيفاءه الشروط للحصول على دعم الدورة التي تليها، فعلى سبيل المثال إذا تم تقديم الطلب هذا الشهر قبل صرف الدعم، يدرس حساب المواطن الطلب بدقة وفي حالة استحقاق الدعم فسيحول لك الدعم في شهر يناير.

شروط التسجيل في حساب المواطن

- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

ملحوظة
تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارها.
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