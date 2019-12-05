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أحمد عز يتصدر بوسترات مسرحية "علاء الدين" تمهيدا لعرضها في موسم الرياض

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:02 ص
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بوستر المسرحية
بوستر المسرحية
الفجر الفني
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طرحت البوسترات الدعائية الأولي لمسرحية "علاء الدين" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، ومن المقرر عرضها فى الفترة بين ١٢ لـ ١٥ ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض الترفيهي.

البوستر الأول تصدره أحمد عز، ومعه باقي الأبطال وهم تارا عماد ومحمد ثروت وهشام إسماعيل ومحمد جمعة وسامي مغاوري وإسلام إبراهيم.
أما البوستر الثانى فظهر عز خلال البوستر، راكبًا البساط السحري ورافقته ياسمينا التي تجسد دورها الفنانة تارا عماد

ويكثف النجم أحمد عز بروفات مسرحيته "علاء الدين" في مسرح كايرو شو "، مع المخرج مجدى الهوارى قبل سفره للسعودية نهاية الأسبوع الجارى  ضمن فعاليات موسم الرياض، وجمعت البروفات بين عز وتارا عماد ومحمد ثروت الذى يجسد شخصية "المارد".
أحمد عز يتصدر بوسترات مسرحية "علاء الدين" تمهيدا لعرضها في موسم الرياض
أحمد عز يتصدر بوسترات مسرحية "علاء الدين" تمهيدا لعرضها في موسم الرياض
أحمد عز يتصدر بوسترات مسرحية "علاء الدين" تمهيدا لعرضها في موسم الرياض
أحمد عز يتصدر بوسترات مسرحية "علاء الدين" تمهيدا لعرضها في موسم الرياض
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