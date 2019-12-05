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(2/0).. المقاولون العرب يفوز على الجزيرة المطروحي بهدفين مقابل لا شيء
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:47 ص
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حقق المقاولون العرب فوزا مستحقا على نظيره الجزيرة المطروحي في المبارة التي أقيمت بلأمس باستاد عثمان أحمد عثمان،
وبهذا الفوز تأهل نادي المقاولن العرب للدور الـ16 في بطورة كأس مصر للأندية، حيث فاز المقاولن العرب بثنائية نظيفة، وسجل هدف المقاولون العرب الأول شكري نجيب وكان في الدقيقة 45 عبر ركلة جزاء، وظل الفريق مستحوذا على الكرة ليسجل عبدالله ياسين الهدف الثاني في شباك الجزيرة المطروحي في الدقيقة 87 من عمر المباراة.
والجدير بالذكر أن المقاولون العرب يحتل صدارة جدول الدوري العام برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، وخاض المقاولون 6 مباريات فاز في أربعة وتعادل في واحدة وخسر مثلها.
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