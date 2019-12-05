(2/0).. المقاولون العرب يفوز على الجزيرة المطروحي بهدفين مقابل لا شيء

حقق المقاولون العرب فوزا مستحقا على نظيره الجزيرة المطروحي في المبارة التي أقيمت بلأمس باستاد عثمان أحمد عثمان،





وبهذا الفوز تأهل نادي المقاولن العرب للدور الـ16 في بطورة كأس مصر للأندية، حيث فاز المقاولن العرب بثنائية نظيفة، و سجل هدف المقاولون العرب الأول شكري نجيب وكان في الدقيقة 45 عبر ركلة جزاء، وظل الفريق مستحوذا على الكرة ليسجل عبدالله ياسين الهدف الثاني في شباك الجزيرة المطروحي في الدقيقة 87 من عمر المباراة.



