سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 5-12-2019.. عيار 21 يتراجع بسوق الصاغة
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
755 إلى 758
عيار 22
692 إلى 695
عيار 21
661 إلى 663
عيار 18
567 إلى 568
عيار 14
441 إلى 442
عيار 12
378 إلى 379
الاونصة
23.494 إلى 23.565
الجنيه الذهب
5,288 إلى 5,304
الكيلو
755.429 إلى 757.714
اسعار الذهب على المستوى العالمي
ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، إلى ما يقارب أعلى مستوى في شهر، بعدما أحبطت تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وهو ما شكل دعما لأصول "الملاذات الآمنة، وقفز الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1482.02دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر، بينما صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المئة إلى 1487.90دولار، وجاء ذلك بعد تصريحات ترامب بأن الاتفاق مع الصين قد لا يتم إلا بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر 2020.