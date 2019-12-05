سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 5-12-2019.. عيار 21 يتراجع بسوق الصاغة

سعر جرام الذهب اليوم في مصر





سجل سعر جرام الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار في سوق الصاغة خلال التعاملات الصباخحية اليوم الخميس 5 وذلك بعدما شهد سعر الذهب حالة من الانخفاض خلال تعاملات أمس بقيمة جنيهين ، وذلك بالتزامن مع انخفاض اسعار الذهب على المستوى العالمي وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر جرام الذهب اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:





من المتوقع ان تشهد اسعار الذهب على المستوى المحلى حالة من الارتفاع خلال الفترة القليلة المقبلة بسبب كثرة الاقبال عليه تزامنا مع اعياد عيد الميلاد المجيد.





اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 5-12-2019





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 573.53 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته669.13 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 764.70 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,353 جنيها.





ارتفاع اسعار الذهب امس الاربعاء

كانت اسعار الذهب شهدت حالة من الارتفاع بقيمة 8 جنيهات في الاسواق المحلية خلال تعاملات امس الاربعاء، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 573.53 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر669.13 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر764.70جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,353 جنيه.



