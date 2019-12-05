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سعر جرام الذهب اليوم في مصر الخميس 5-12-2019.. عيار 21 يتراجع بسوق الصاغة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:41 ص
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سعر جرام الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب اليوم في مصر
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سعر جرام الذهب اليوم في مصر 

سجل سعر جرام الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار في سوق الصاغة خلال التعاملات الصباخحية اليوم الخميس 5 وذلك بعدما شهد سعر الذهب حالة من الانخفاض خلال تعاملات أمس بقيمة جنيهين ، وذلك بالتزامن مع انخفاض اسعار الذهب على المستوى العالمي وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر جرام الذهب اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:

من المتوقع ان تشهد اسعار الذهب على المستوى المحلى حالة من الارتفاع خلال الفترة القليلة المقبلة بسبب كثرة الاقبال عليه تزامنا مع اعياد عيد الميلاد المجيد.

اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 5-12-2019

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  573.53 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته669.13 جنيها .
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 764.70 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,353 جنيها.

 ارتفاع اسعار الذهب امس الاربعاء
كانت اسعار الذهب شهدت حالة من الارتفاع بقيمة 8 جنيهات في الاسواق المحلية خلال تعاملات امس الاربعاء، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 573.53 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر669.13 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر764.70جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,353 جنيه.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب اليوم في مصر


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

755 إلى 758

عيار 22 

692 إلى 695

عيار 21

661 إلى 663

عيار 18

567 إلى 568

عيار 14

441 إلى 442

عيار 12

378 إلى 379

الاونصة

23.494 إلى 23.565

الجنيه الذهب

5,288 إلى 5,304

الكيلو

755.429 إلى 757.714

 


اسعار الذهب على المستوى العالمي

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، إلى ما يقارب أعلى مستوى في شهر، بعدما أحبطت تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وهو ما شكل دعما لأصول "الملاذات الآمنة، وقفز الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1482.02دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر، بينما صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المئة إلى 1487.90دولار،  وجاء ذلك بعد تصريحات ترامب بأن الاتفاق مع الصين قد لا يتم إلا بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر 2020.


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