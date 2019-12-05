تقرير يكشف وحشية الحكومة الإيرانية على شعبها

في هذه الأيام، سيكون العالم مضغوطًا للعثور على حيوان جريح أكثر خطورة من إيران. فقضى النظام الإسلامي معظم هذا العام في تكثيف هجماته العنيفة على جيرانه في الشرق الأوسط وعلى حركة ناقلات النفط على طول الخليج الفارسي.



ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم إعادة تركيز وحشية الحكومة الإيرانية على شعبها. حيث أثار قرار النظام بإلغاء دعم البنزين احتججات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، والقمع المروع لهؤلاء المتظاهرين يقدم قصصًا إخبارية مذهلة يوميًا تقريبًا.



وحتى الآن، أكدت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان عددًا من تلك الأشياء المذهلة. ومن بينهم 208 متظاهرين تم تأكيد مقتلهم، وسياسة "إطلاق النار للقتل" المعمول بها ضد المتظاهرين، والكشف المذهل للغاية للجميع. ففي بعض الحالات، تعيد قوات الأمن الإيرانية جثث المتظاهرين المقتولين إلى عائلاتهم ويطالبون بدفع رواتبهم مقابل سعر الرصاص المستخدمة لقتلهم.



إذا كنت تعتقد أن هذا منحرف كما هو الحال، فاستعد لمزيد من عدم التصديق. لأنه مع تزايد عداء إيران، فإن معظم العالم الغربي يبذل جهده لإرضاء النظام الإسلامي.



ففي الأسبوع الماضي، انضمت ست دول أوروبية جديدة إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى في محاولة لمساعدة إيران على التحايل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة القاسية من خلال إقامة نظام مقايضة لا يستخدم الدولار.



ولكن يحصل أسوأ من ذلك. تذكر أن المنطق المستمر لنهج أوروبا الحذر تجاه إيران هو حقيقة أن بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا تحاول جاهدة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. هذه هي الصفقة التي أخرجتها إدارة ترامب رسميًا من الولايات المتحدة العام الماضي، وقد انتهكت إيران بشكل منهجي في الأشهر الأخيرة بزيادة تخصيب اليورانيوم.



فالعدوان الإيراني المتزايد هو نتيجة مباشرة لقرار إدارة ترامب بالانسحاب من الصفقة النووية. بدون الحوافز للتراجع عن مسيرتهم نحو الأسلحة النووية، يجادل الأوروبيون بأن إيران قد تم إقناعها عن غير قصد بالعودة إلى برنامجها النووي وأيضًا المزيد من الإرهاب.



فالإفتراض أن إيران قد تخلت عن برنامجها النووي أو أرجأت تأجيله إلى حد كبير أمر مشكوك فيه للغاية. في الشهر الماضي فقط، ظهرت تقارير تفيد بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على جزيئات يورانيوم في موقع في إيران لم تعلن عنه السلطات الإيرانية.



لم تذكر التقارير مكان الموقع بالضبط، لكن بي بي سي أفادت أن المفتشين قد أخذوا عينات من موقع في منطقة توركوز آباد بطهران. سيكون هذا هو نفس الموقع الذي حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة منه في عام 2018، قائلًا إن الإيرانيين يستخدمونه ”كمستودع ذري سري”. وهذا يلقي بظلال من الشك على أي بيان قاطع بأن إيران كانت تمتثل للقرار النووي لعام 2015 قبل انسحاب الولايات المتحدة منه.



فكرة أن الأذى الإيراني كان أكثر قابلية للإدارة قبل انتهاء الصفقة النووية هو أكثر من مجرد فكرة. فبدأت الحرب الأهلية السورية القاتلة التي لعبت إيران دورًا رئيسيًا فيها لسنوات من خلال دعم نظام بشار الأسد قبل عام 2015.



وبدأت الحرب الأهلية اليمنية، حيث دعمت إيران المتمردين الحوثيين، قبل الاتفاق النووي لعام 2015.



كما أن استمرار دعم إيران للجماعات الإرهابية مثل حماس وحزب الله وهجماتها المستمرة على المواقع المدنية الإسرائيلية يسبق منذ فترة طويلة أي اتفاق نووي مع الغرب.



وفي الواقع، يعتقد العديد من الخبراء أن مليارات الدولارات التي تمكنت إيران من استعادتها كجزء من الصفقة النووية قد استخدمها النظام لتعزيز جهودهم الإرهابية وغيرها من الجهود المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.



وأخبر رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك جوزيف دانفورد الكونغرس في عام 2017 أن هذا ما كان يستخدم على الأقل لبعض الأموال الممنوحة لإيران.



كل هذا على رأس سجل حقوق الإنسان الإيراني الرديء بالفعل، والذي يتضمن العديد من حالات إعدام المثليين والسجن وضرب النساء اللاتي لا يغطين شعرهن، واضطهاد المسلمات المتحولات إلى المسيحية. يمكن للمرء أن يجادل بأنه لم يكن هناك وقت مناسب لتهدئة إيران منذ أن غيرت الثورة الإسلامية تلك الدولة والشرق الأوسط بأكمله في عام 1979.



ولكن العالم يبقى صامتا في الغالب. بالإضافة إلى تجاهل الدول الأوروبية للقمع الوحشي للمتظاهرين لصالح تجنب العقوبات الاقتصادية، ولم تحدد الأمم المتحدة أي قرارات لمعالجة هذه القضية أو العلاقة الإيرانية مع القمع الأكثر وحشية ضد المتظاهرين في العراق.



فالانقسام بين الولايات المتحدة وأوروبا حول كيفية التعامل مع إيران هو أحد أكبر الخلافات في تاريخ حلف الناتو. إذا استمرت إيران في الترويج للموت والدمار في الداخل والخارج، فمن الصعب عدم ظهور المزيد من الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا.



