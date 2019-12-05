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جونسون يتعهد بتمرير صفقة خروج بريطانيا بحلول 31 يناير إذا فاز في الانتخابات

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:48 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن الجمهور يمكن أن يتوقف عن الحديث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حال فوزه في الانتخابات العامة التي ستجري الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات كبيرة منتظرة بمجرد انتهاء الشلل السياسي.

وتعهد "جونسون"، 55 عامًا، مساء الأربعاء، بتمرير صفقة الخروج بحلول 31 يناير إذا فاز في الانتخابات. منح الاتحاد الأوروبي بريطانيا التأخير الثالث لخروج بريطانيا، الذي كان من المفترض أن يكون قد حدث في نهاية مارس، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

سيصوت البريطانيون يوم 12 ديسمبر بعد موافقة البرلمان على انتخابات مبكرة ، سعيا لإنهاء أكثر من ثلاث سنوات من الخلاف العميق حول رحيل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي الذي أضعف ثقة المستثمرين في استقرار خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وقال "جونسون" لقناة ITV، عندما سُئل عما إذا كان الجمهور سيتوقف عن الحديث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد نهاية شهر يناير: "نعم، والآن اسمحوا لي أن أقول شيئًا: ما سيحدث هو أن العذاب البرلماني قد انتهى، وأن العذاب السياسي قد انتهى، وأن البؤس والتعب والتسويف قد انتهى".

ستكون أول انتخابات تجري في بريطانيا في ديسمبر منذ العام 1923 واحدة من أصعب الانتخابات المتوقعة منذ سنوات. لقد سارع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الولاء التقليدي للناخبين ويمنح منافسين أصغر فرصة لتحدي أكبر حزبين.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين - حزب جونسون - يتقدم بفارق كبير على حزب العمال، على الرغم من أن أعداد كبيرة من الناخبين المترددين تعني أن النتيجة غير مؤكدة.

ينكر "جونسون"، أن مرشحي حزبه قد أُجبروا على دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن وافقوا جميعًا على دعم اتفاقه في البرلمان إذا فاز بأغلبية.

وقال: "لم أجبرهم، هذا غير عادل على الإطلاق، لم يكن هناك على الإطلاق عملية استئصال دقيقة".

وأضاف "جونسون"، أنه ستكون هناك زيادة في الاستثمارات الأجنبية إذا تم حل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى بحث أجرته شركة جولدمان ساكس هذا الأسبوع بأنه سيتم فتح 150 مليار جنيه استرليني (192 مليار دولار).

وأردف: "هذا كثير من المال. السؤال بالنسبة لشعب هذا البلد هو أي نوع من هدايا عيد الميلاد يريدون؟!".

كما قال "جونسون": "هناك موجة من الاستثمار تنتظر المجيء إلى هذا البلد بمجرد أن ننهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

يتناقض بيان "جونسون" مع التحليل الذي أجرته الحكومة في العام الماضي والذي قال، إن بريطانيا ستكون أكثر فقرًا من الناحية الاقتصادية تحت أي شكل من أشكال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.

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