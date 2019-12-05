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معهد المحاصيل السكرية: تفتت الملكية الزراعية تحدٍ كبير

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:21 ص
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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قال الدكتور أيمن حسنى عش، مدير معهد المحاصيل السكرية، إن محاصيل قصب السكر وبنجر السكر يغطوا نحو 800 ألف فدان، مشيرًا إلى أن هناك 380 ألف فدان قصب بينهما 250 ألف فدان قصب يوردوا للمصانع لإنتاج السكر، والباقي يستهلك في الزراعة وانتاج العسل، و630 ألف فدان بنجر ينتجوا 1.3 مليون طن سكر.

وأوضح "عش"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن قصب السكر أفضل من البنجر في إنتاج السكر؛ لكون إنتاج السكر من 250 ألف فدان قصب يعادل إنتاج السكر من 630 ألف فدان بنجر.

وتابع مدير معهد المحاصيل السكرية، أن مشكلة تفتت الملكية الزراعية، تحدٍ يواجه جميع الحكومات المصرية، حيث يصعب معها إدخال نظم الري الحديثة والميكنة بشكل كبير؛ نظرًا لصغر الرقعة الزراعية، إلى جانب ثقافة المزارع نفسه، حيث أن هناك مزارع قادر على إنتاج 50 طن سكر من البنجر للفدان، رغم أن متوسط انتاج الفدان من البنجر للسكر 18 طن.

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