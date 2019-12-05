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ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي.. ملخص المباراة والأهداف

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:00 ص
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لفربول ضد إيفرتون
لفربول ضد إيفرتون
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ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، واجه فريق ليفربول الإنجليزي ضيفه إيفرتون أمس على ملعب "أنفيلد" في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بنتيجة 7 أهداف منهم 2 لصالح إيفرتون.

ملخص مباراة وأهداف ليفربول ضد إيفرتون

أحرز البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الأول في الدقيقة 6 بتمريرة رائعة من ساديو ماني، وأحرز شيردان شاكيري الهدف الثاني لفريق ليفربول ضد إيفرتون في الدقيقة 17.

ليفربول ضد إيفرتون، وأحرز مدافع إيفرتون في الدقيقة 20 الهدف الأول لفريقه، بينما استحوز فريق ليفربول علىا لكرة ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 45 سجل نجم ليفربول الهدف الرابع للفريق، وفي الوقت البدل الضائع سجل إيفرتون الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بنتيجة 4/2

وفي نهاية الشوط الثاني استحوذ جورجينو فينالدوم على الكرة ليسجل الهدف الخامس في شباك إيفرتون، وتنتهي مباراة لفربول ضد إيفرتون 5/2.

بهذه النتيجة يحتل ليفربول صدارة الدورى الإنجليزى برصيد 43 نقطة، ويتراجع إيفرتون إلى المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة.
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