"يلا نكتب هيروغليفي".. ورشة لوادي الملكات في متحف الأقصر





نظم القسم التعليمي بمتحف الأقصر بالتعاون مع إدارات المدارس التعليمية مدرسة وادي الملكات، ورشة لتعليم الأطفال الخط الهيروغليفي تحت عنوان "يلا نكتب هيروغليفي".وقامت نسرين عياد رئيس قسم التعليم المتحفي بشرح للأطفال فكره عامة عن الكتابه عند قدماء المصريين والخط الهيروغليفي بصفه خاصة وقامت بتعليم الأطفال كيفية كتابة أسمائهم بالخط الهيروغليفي.ومن ناحيته قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن مثل هذه النشاطات مع الطلاب في هذا السن تربط النشء بالمتحف وبالتالي بتراث وتاريخ مصر وهو أحد أهم مستهدفات المتحف كمؤسسة تربوية تعليمية.وأضاف أن الورش لقسم التعليم المتحفي تأتي في إطار الدور المجتمعي للمتحف وربط مختلف فئات المجتمع بالمتحف كمؤسسة من ناحيتين الثقافية والترفيهية.