7 عادات تساعدك علي الإدخار

تعتبر قيادة حياتك في حدود إمكانياتك أحد أهم المفاهيم المالية التي يجب استيعابها. هناك عدد من العادات التي تستحق الممارسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال والتمويل. فيما يلي سبع عادات مالية ستساعدك على تجميع الثروة على المدى الطويل.



1. العيش في حدود إمكانياتك

ينبغي للمرء أن يفهم هذا بشكل صحيح. هذا لا يعني بالضرورة إنفاق أقل مما تكسب. في بعض الأحيان، تحتاج إلى إنفاق المال على تعليمك ورفع مستوى المهارات لزيادة إمكاناتك في الكسب. على هذا النحو، فإن إنفاق أقل مما تكسبه لن يبني ثروتك دائمًا. هذه هي الطريقة التي تستثمر بها فائض أموالك، وما ستحصل عليه من عوائد ستحدد ثروتك المستقبلية.



2. تتبع نفقاتك

غالبًا ما يزعم الناس أن الميزانية تفوق قدراتهم. عادة حفظ السجلات، ومعرفة تفاصيل الرسوم والمصاريف المفروضة على بطاقتك الائتمانية، والرسوم المصرفية على حسابك المصرفي، والعروض، والشروط والأحكام المتعلقة باتصالاتك بالهاتف المحمول اذا كنت تستخدم نظام الفاتورة الشهرية، إلخ، كلها جزء من عملية وضع الميزانية. في النهاية، يشكل هذا جزءًا من حياتك اليومية.



3. دفع الفواتير قبل الوقت

قم بتطوير عادة دفع فواتيرك المستحقة في وقت مبكر، وخاصة مستحقات بطاقة الائتمان وسداد القروض. حاول أن تدفع أكثر من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب كلما أمكن ذلك. سيساعدك هذا على تقليل المبلغ المستحق عاجلًا وتقليل مقدار الفائدة الذي تدفعه على مدار الوقت. سيخفف الدفع في وقت مبكر أيضًا من الضغط الناجم عن سداد مدفوعات اللحظة الأخيرة. علاوةً على ذلك، ستتيح لك الدفعات المقدمة الاستعداد جيدًا للنفقات الأخرى غير المتوقعة والطوارئ التي قد تواجهها.



4. قل "لا" لأطفالك في بعض الأحيان

حتى لو كنت تستطيع الشراء، فمن الجيد أن تحرم أطفالك مما يريدون بين الحين والاخر. يحتاج الأطفال إلى تعلم وفهم قيمة المال. قم بإجراء مناقشات مع أطفالك مناسبة لعمرهم، مع ضمان ان تسير كل محادثة حول المال بشكل إيجابي.



5. ممارسة تأخير الإشباع

يمكن أن يكون لتأخير الإشباع عواقب مهمة، خاصة عند اتخاذ القرارات المالية لأن كل عملية شراء تقوم بها اليوم هي في الواقع انسحاب من أمانك المالي في المستقبل. أثبتت الأبحاث أن القدرة على تأخير الإشباع عامل رئيسي في تحديد النجاح المالي للشخص. تخلق القدرة على شراء أي شيء عبر الإنترنت تحديا حقيقيا لأولئك الذين يميلون إلى الشراء، لكن التسوق عبر الإنترنت يوفر لك مجالًا واسعًا لممارسة فن الإرضاء المتأخر.



6.تجاهل ضوضاء السوق على المدى القصير

سواء كانت حرب الولايات المتحدة التجارية مع الصين، او مزاعم حول خفض سعر الفائدة من البنك المركزي أو الدوران غير المتوقع لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن التقلبات الناجمة عن عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي - محليًا وعالميًا - جزء من الحياة. نظرًا لأنك تستثمر على المدى الطويل، على عكس المضاربة على المكاسب قصيرة الأجل في أسواق الأسهم، فإن تقلبات السوق اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية ليست مدعاة للقلق. إحدى سمات المستثمر الناجح هي تجنب التقلبات في انتظار ارتفاع الأسواق.



7.الاتفاق علي الانفاق مع شريك الحياة

تحدث مع زوجتك عن نفقاتك الشخصية. كن منفتحًا مع أحبائك حول أهدافك المالية واطلب مساعدتهم لتحقيق ذلك. لا تحتفظ بالأسرار المالية وتخفيها عن شريك حياتك ؛ بدلا من ذلك، يجب الشروع في رحلة التخطيط المالي المشترك معا.

