الطالع الفلكى الخَمِيس 5/12/2019..حَظّ الحُوت!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى التّاسعة و 44 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى التاسعة و 52 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 6 ديسمبر.





اليوم 26 هاتُور قبطى ، 5 كانُون أوّل رُومى، 8 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - إدّينى شويّة حظّ ، وارمينى ولو فالبحر، ومدام المسألة حظ ، البحر حيصبح برّ.(جمال إسماعيل من مسرحيّة سيّدتى الجميلة-1969)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*من الأسرار

مولود بُرج الحُوت يتصف بالغموض ويُقال أنّه من الصعب وضع إطار أو نمط مُحدّد لتصرفاته فقد تُشير كل تصرفاته إلى رغبته فى الإتجاه لليمين لتجده فجأة يتجه للشمال ، أموره (قد) تبدو صعبة مُتعسّرة من ظاهرها لكن باطنها/بطن الحُوت تحمل اليُسر والنجاة والحظّ السّعيد ، نجيب الريحانى بفيلم غزل البنات طُرَد من عمله بسبب شقاوة الأطفال وتعنّت المدير وهذا عذاب ظاهرى ،لكن هذا أعطاه فرصة العثور على وظيفة مُدرّس خصوصى وعدم التشتّت بين وظيفتين ، بفيلم مطلوب أرملة فوراً كان حسن يوسف طوال الفيلم يسعى للزواج من نادية لطفى لكنها طارت ليتزوجها يوسف شعبان وهذا عذاب ظاهرى ، لكن باطنه كان الرّحمة فظهرت فاتن الشوباشى الأرملة ليفوز البطل بالعروسة و الميراث معاً.





*الخامس من ديسمبر ، على سواحل ويلز

اليوم الخامس من ديسمبر وعلى مدى 200 سنة تحطّمت فيه ثلاث سفن فى نفس اليوم ونفس الموقع على سواحل ويلز فى بريطانيا ، فى الثلاث حالات لم ينجُ من السفُن المنكوبة إلا فرد واحد فى كل مرّة، الثلاثة كلٌ منهم كان يحمل نفس الإسم هِيُو ويليامز.





*إخترت لك من قناة يُوتيُوب

باقة من مُوسيقى تصويريّة لأفلام عالميّة تحمل بصمة الحُوت من الخيال و الغموض.

1-Ennio Morricone - Le vent, le cri

2-Ennio Morricone "Chi Mai" Original Soundtrack

3-Candyman (OST)(1992

4-Chess Match - Lucky Number Slevin Soundtrack

5-Main Theme - 08 - More - Pink Floyd

6-Fringe Main Theme

7-Lamia's Inn - Stardust Soundtrack - Ilan Eshkeri





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: السيطرة على المواقف المحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدر إمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج الثور: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة والتصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجوزاء: وقت مُناسب لإرجاع مطلقتك لعصمتك أو إسترضاء خطيبتك ، فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد تُتاح لك من جديد ، إسْعَ ياعَبْد.





برج السّرطان: تبدو جاداً وحازماً بشأن نفقاتك ،عليك تبنّى نفس الأسلوب عند تعاملك العاطفى مع الحبيب غير محدّد الملامح ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





برج الأسد: رُبّما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة بمعيّة زميل عمل ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج العذراء : مهما بَدَتْ الأمور صعبة من ظاهرها فابحث عن النقاط الإيجابيّة و استثمرها ، فى العمل أو العاطفة فالبكاء على اللبن المسكوب لن يُفيد.





برج الميزان: لا تتأخرعن تكريس اليوم لزيارة الطبيب إن دَعِتْ الحاجة لأداء فحوصك الطبيّة أو كشف حديث للعيون ، درهم وقاية خيرٌ من قنطارعلاج.





برج العقرب: الرّيبة والتشكّك من الآخرين مفيد ويستوى فى ذلك الغرباء مع الأقربين ، فاحتفظ بأسرارك لنفسك ، حرّص من أخوك.

برج القوس: بإمكانك وضع الضوابط بلطف ولياقة دون خشونة ، رُبّما كنت على موعد مع حفلات أو زفاف فى المساء فاستعد بالملابس المُميّزة.





برج الجدى: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج الدّلو: تبدو مُتسامحاً مع كل من حولك حتى أولئك من يوجّهون لك النّقد المستمرّ، مزاجك عِنَب؟ إذاً وقت مناسب لإزالة الزّعل مع زوجتك أو زميلك.





برج الحوت: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة فقدت الأمل فيها، أحد الآمال المفقودة ربما تحصّلت عليه من جديد لكن بصورة أفضل.



