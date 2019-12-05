عاجل.. مقتل 58 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة شواطئ موريتانيا

أفادت قناة العربية، نقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية، اليوم الخميس، مقتل 58 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة شواطئ موريتانيا.

وقالت مصادر، إن قاربا يستغله مهاجرون يتجهون نحو إسبانيا أصيب بعطب قبالة الشواطئ الموريتانية عند الكيلومتر 25 من مدينة نواذيبو مما أدى إلى غرقه.

وأضافت المصادر، أن "السلطات الإدارية والأمنية باشرت عمليات الإنقاذ فورا حيث قامت بتوفير الغذاء والدواء للناجين. كما تم إيواؤهم في مركز استقبال في حين ما زالت عمليات انتشال الجثث جارية".

ولم يتم الكشف على الفور عن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب أو جنسياتهم.