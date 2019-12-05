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عقب علمه بالإقالة.. رئيس حي شمال الغردقة يتعرض لأزمة صحية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:19 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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تعرض ياسر جلال رئيس حي شمال الغردقة، لأزمة صحية، وذلك عقب علمه بخبر إقالته على خلفية اصطحاب كلبه الخاص لرئاسة الحي وصفع عامل خدمات معاونه على وجهه.

وأكد مصدر مسؤل، لـ "الفجر"، أنه عقب علم العميد ياسر جلال رئيس حي شمال الغردقة قرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بإقالته تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات بالغردقة.

وكان أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، قرارا بإقالة العميد ياسر جلال رئيس حي شمال الغردقة، وذلك على خلفية اصطحاب كلبه الخاص لمكتبة برئاسة الحي وصفع عامل خدمات معاونه على وجه.

وأكد مصدر مسؤل، أنه تم إقالة العميد ياسر جلال رئيس حي شمال بناء على تقرير طلب من رئيس مدينة الغردقة، من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وكان حرّر عامل خدمات بحي شمال التابع لمجلس مدينة الغردقة، مساء اليوم الإثتين، بلاغًا بقسم ثان الغردقة، ضد رئيس الحي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب بصفعه على وجهه أمام زملائه بالحي.

وكانت مشادة كلامية نشبت بين الطرفين قام على إثرها رئيس الحي بصفع العامل على وجهه، وتمكن عدد من العاملين بالحي من إنهاء المشاجرة، فيما تضامن زملاء العامل معه وأعلنوا استيائهم من تصرف رئيس الحي مطالبين المحافظ بالتحقيق في الواقعة.

وقام العامل بالتوجه لقسم ثان الغردقة لتحرير محضر ضد رئيس الحي حيث تم إحالة العامل المجني عليه لمستشفى الغردقة العام لتحرير تقرير طبي.


وأكد موظفي حي شمال أن رئيس الحي كان يصطحب معه كلب إلى مكتبه.

وعلي الفور انتقل اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة إلى مقر حي شمال لاحتواء الموقف والتعرف على أسباب المشاجرة.

وأكد شهود عيان أن رئيس الحي سبق وأن تشاجر مع العامل من قبل وتم احتواء الموقف.

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