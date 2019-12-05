Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبراء: تصرفات ترامب تجعله تحت المساءلة القانونية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:08 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
قال ثلاثة خبراء قانونيين للمشرعين الامريكيين أن جهود الرئيس دونالد ترامب للضغط على اوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي ترقى الى حد الجرائم المخالفة للقانون في جلسة استماع وضعت الأساس لتوجيه تهم رسمية ضد الرئيس.

وقال الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب إنهم قد ينظرون إلى أبعد من علاقات ترامب مع أوكرانيا، لتشمل جهوده السابقة لإعاقة تحقيق المستشار الخاص السابق روبرت مولر في علاقات حملته مع روسيا

وقال رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر، تمثل جرائم الرئيس المزعومة تهديدًا مباشرًا للنظام الدستوري.

ويركز التحقيق في قضية المساءلة، الذي بدأ في سبتمبر، على طلب ترامب بأن تجري أوكرانيا تحقيقات قد تلحق الضرر بالمنافس السياسي جو بايدن، المنافس البارز للترشيح الديمقراطي للرئاسة لعام 2020.

وكانت الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء هي الأولى للجنة التي تدرس ما إذا كانت تصرفات ترامب تعتبر "جرائم عالية والجنح" يعاقب عليها بالإقالة بموجب دستور الولايات المتحدة.

وأوضح ثلاثة من أساتذة القانون الذين اختارهم الديمقراطيون خلال الجلسة المطولة أنهم يعتقدون أن تصرفات ترامب تشكل جرائم لا تُطاق.

وقال مايكل جيرهاردت، أستاذ القانون بجامعة نورث كارولينا، إذا كان ما نتحدث عنه غير مستحيل، فلن يكون هناك شيء غير ممكن.

ولكن أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن جوناثان تورلي، الذي تمت دعوته من قبل الجمهوريين، قال إنه لا يرى أدلة واضحة على سلوك غير قانوني. وقال إن التحقيق كان يتحرك بسرعة كبيرة ويفتقر إلى شهادات من أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأحداث ذات الصلة.

وقال تورلي، يمكن للمرء أن يعارض سياسات أو تصرفات الرئيس ترامب، ولكنه لا يزال يستنتج أن القضية القانونية الحالية المتعلقة بالتقصير ليست فقط غير ملائمة على الإطلاق، ولكنها خطيرة في بعض النواحي، كأساس لمقاضاة رئيس أمريكي. ولكن نفى ترامب ارتكاب أيًا من هذه المخالفات.

وفي لندن لحضور اجتماع لحلف الناتو، وصف تقريرًا صادر عن مجلس النواب الديموقراطي صدر يوم الثلاثاء، والذي حدد الأسباب المحتملة لعزله بأنه "مزحة" وبدا أنه يشكك في الوطنية للديمقراطيين، متسائلًا: "هل هم في الحقيقة يحبون بلادنا؟"

قد يصوت الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب بحلول نهاية العام بتهم المساءلة التي قد تشمل إساءة استخدام السلطة والرشوة وعرقلة الكونجرس وعرقلة العدالة. يقول المشرعون إنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة.

وقال مساعدون ديمقراطيون إن جهود ترامب للضغط على أوكرانيا رددت محاولاته لإعاقة تحقيق مولر. وقالوا إن كلتا الحالتين أظهرت نمطًا من السلوك دعا به ترامب الحكومات الأجنبية للتدخل في الانتخابات الأمريكية وعرقل التحقيقات في تصرفاته.

وقال النائب دوغ كولينز، أعلى جمهوري في اللجنة "إن الأدلة ضد الرئيس تدور حول الاختلافات السياسية".

ومحور التحقيق هو مكالمة هاتفية يوم 25 يوليو طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق في بايدن وابنه هانتر بايدن وفي نظرية مشكوك فيها مفادها أن أوكرانيا، وليس روسيا، تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

والتحق هنتر بايدن بمجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية بورما بينما كان والده نائبًا للرئيس الأمريكي. واتهم ترامب بايدن بالفساد دون تقديم أدلة. ولكنهم أنكروا ارتكاب أي مخالفات.

واتهم الديمقراطيون ترامب بإساءة استخدام سلطته بحجب 391 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا - وهي حليف للولايات المتحدة يواجه عدوانًا روسي - للضغط على زيلينسكي لإعلان أنه يحقق مع بايدن وانتخابات 2016.

وأصدر ترامب تعليماته للأعضاء الحاليين والسابقين في إدارته بعدم الإدلاء بشهاداتهم أو إنتاج الوثائق، مما دفع كبار المسؤولين مثل وزير الخارجية مايك بومبيو إلى تحدي مذكرات الاستدعاء في مجلس النواب.

ويمكن أن توصي اللجنة قريبًا بمقالات لمقاضاة ترامب، وإجراء تصويت ممكن من قبل مجلس النواب الكامل قبل عيد الميلاد، تليها محاكمة لمجلس الشيوخ في يناير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

جلسة الاستماع ترامب المباشرة الديمقراطين

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يستعد للتخلي عن نجمي الفريق لصفع ريال مدريد في صفقة قوية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

اصطحب كلبه للعمل وصفع عامل.. محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس حي شمال

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 6 ساعات

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

بومبيو يتهم نائب الرئيس الأمريكي السابق بالفساد.. وبايدن يدعو إلى التحقيق مع ترامب

هيلاري كلينتون تدعم التحقيق في عزل ترامب

بايدن: أدعم مساءلة ترامب إذا لم يتعاون مع الكونجرس

عاجل.. البيت الأبيض ينشر نص المكالمة التي قد تتسبب في عزل ترامب

النواب الأمريكي يستدعي بومبيو بشأن وثائق أوكرانيا

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: الرأي العام يتحول لدعم التحقيق في مكالمة ترامب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status