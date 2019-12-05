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ريال مدريد يدرس التعاقد مع مدافع نابولي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:57 ص
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نابولي
نابولي
عبدالقادر عرابي
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دخل النجم السنغالي الدولي ونجم دفاع نادي نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي دائرة إهتمام نادي ريال مدريد الإسباني.


وأفادت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن إدارة نادي ريال مدريد تدرس تقديم عرضاً لضم كوليبالي في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


ويبحث الريال بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان إبرام صفقة جديدة في قلب دفاع الفريق.


ويعاني خط دفاع الميرنجي من عدة مشاكل، أبرزها تقدم عمر النجم سيرجيو راموس حيث يبلغ من العمر 33 عاماً، بالإضافة لسوء مستوى الدولي الفرنسي رافائيل فاران.


يبلغ كوليبالي من العمر 28 عاماً، ويعد من أفضل مدافعي العالم على الإطلاق.


وتتواجد أندية برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في لائحة المهتمين لضم كوليبالي.


وتم ترشيح كوليبالي ضمن عشرة لاعبين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في يناير المقبل.


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، وسيواجه نادي إسبانيول السبت المقبل في ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة 16 من الدوري الإسباني
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