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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 / 12 / 2019.. آرسنال ضد برايتون بث مباشر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:11 ص
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جدول_ مبارايات_ اليوم
جدول_ مبارايات_ اليوم
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الخميس الموافق 5 / 12 / 2019، أبرزها مباراة بيراميدز ضد النجوم في كأس مصر، وأرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.


ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:


جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ32"

الإنتاج الحربي x أبوز قير للأسمدة، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.


المصري x قنا، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.


بيراميدز x النجوم، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.


جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ32"

كالياري x سامبدوريا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.


جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ32"

الشعلة x الشباب، تقام المباراة في تمام 4:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.


جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ15"

شيفيلد يونايتد x نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.


أرسنال x برايتون، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.


جدول مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24 "الدور نصف النهائي"

العراق x البحرين، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، وقناة السعودية الرياضية.


السعودية x قطر، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، وقناة السعودية الرياضية.

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