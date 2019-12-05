بعد مرضه.. محمد فؤاد يطمئن محبيه على صحته (فيديو)

رسالة محمد فؤاد إلى مُحبيه













وكان الفنان محمد فؤاد قد تعرض مؤخرًا إلى أزمة صحية شديدة، نتيجة ارتفاع ضغط الدم، ونُقل على أثارها إلى المستشفى، وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور له وهو داخل المستشفى، مما تسبب في قلق مُحبيه.



تسريب اغنية" استحمليني"





يُشار أن المفنان محمد فؤاد تسربت له مؤخرًا أغنية "استحمليني"، الذي كان من المُقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد" يا سلام"،ومن المنتظر طرح الألبوم خلال الأيام القدمة، من خلال قناته الرسمية، عبر مواقع الفيديوهات "يوتيوب".



مشاركة محمد فؤاد في" الضاهر"



والجدير بالذكر أنَّ، محمد فؤاد يُعرض له حاليًا مسلسل "الضاهر"، والمسلسل بطولة حسن يوسف، ومحمد فؤاد، ورغدة، وعلاء زينهم، وصبري عبد المنعم، وإنجي شرف، وعمر حسن يوسف، ومظهر أبو النجا، ومادلين طبر.



حرص الفنان محمد فؤاد على طمأنة مُحبيه على صحته، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".حيث قام بنشر مقطع فيديو جديد له،قال في الفيديو :"إلى جمهوري الحبيب العزيز من قلب القاهرة الجميلة، ومصر الحبيبة، بحييكم وبقولكم فؤش بخير الحمدلله، محدش يقلق زي الناس اللي بتعيا يعني مش احسن الناس،ربنا كريم وأكرم الأكرمين، ومن علينا بالستر والرضا، أزمة وعدت، وربنا كان هو كبيرنا فيها،بطمنكم وبقولكم ربنا يراضيكم ويمتعكم بالصحة".