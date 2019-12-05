مينا مسعود: لم أتلقي فرصة عمل واحدة بفيلم منذ طرح "علاء الدين"



وحققت هذه النسخة الحية من فيلم علاء الدين إيرادات غير متوقعة، وصلت للمليار دولار، وشارك في بطولة هذه النسخة النجم الكبير ويل سميث.



ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من حوار مينا الذي جاء به اعتراف صادم، بأنه لم يتلقى طلب لإجراء تجربة أداء واحدة لأي عمل سينمائي منذ طرح فيلم علاء الدين في صالات العرض.



وعلق مينا على ذلك بقوله أنه على عكس ما يظن الغالبية العظمى من الناس، الأمر ليس دائما وردي وممهد في طريق العمل بمجال السينما.



وكان الفنان الكندي المصري مينا مسعود ظهر في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى شلبي عبر مجموعة قنوات CBC.



وتحدث "مينا" خلال الحلقة عن كواليس عمله الأول في هوليوود من خلال فيلم "علاء الدين"، والذي حقق من خلاله نجاح كبير، كما كشف "مينا" عن طبيعة علاقته بزملائه في الفيلم كل من ناعومي سكوت وويل سميث.



وفاجأت الإعلامية منى الشاذلي الجمهور بظهور شقيقتي "مينا" الأكبر سنا، وتحدثنا خلال فقرتهما عن طفولة مينا ومراهقته، وطبيعية شخصيته.



وأوضح "مينا" خلال اللقاء، أن تعلمه اللغة العربية واتقانه لها جعله مميزا في هوليوود، على عكس من يعتقد أن تحدث اللغة الإنجليزية يجعل الشخص جذابا أكثر لأنها اللغة الأولى في أمريكا.



كان مينا مسعود حضر لمصر في الأيام الأخيرة للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والذى اختتمت فاعلياته بحضور لفيف من نجوم الفن في مصر والعالم.



ولد مينا مسعود في 17 سبتمبر 1991، أي أنه يتبع برج "العذراء"، وهو من مواليد القاهرة لأبوين مصريين من المسيحيين الأقباط، هاجر مع أسرته وهو فى الثالثة من عمره، ونشأ في مدينة أونتاريو بكندا، ولديه شقيقتين أكبر سنا، ومن المعروف عنه أنه من أنصار النباتية.



أجرى النجم الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، حوار مع مجلة "زاد يلي بيست" البريطانية، تحدث خلاله عن مرحلة ما بعد ظهوره بدور علاء الدين بفيلم ديزني الشهير.