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محمد عبدالرحمن يوجه رسالة إلى زوجته بمناسبة مرور عامين على زواجهم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:32 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان محمد عبد الرحمن رسالة إلى زوجته، بمناسبة عيد زواجهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشر محمد فيديو جديد له، قام فيه بتجميع صور له مع زوجته وأرفق الفيديو بأغنية "معاك قلبي" للهضبة عمرو دياب، وعلق محمد على الفيديو قائلاً :"ربنا يخليكي ليا يا أحلي زوجة في الدنيا مع بعض بقالنا سنتين ومكملين إن شاء الله لآخر العمر مع بعض".

وتابع محمد قائلاً :"وربنا يخليكي ليا إنتي وأولادنا يارب وميحرمنيش منك يا أحلي آيه في الدنيا كلها ".

وأضاف محمد قائلاً :"وربنا يخليلكوا كل الناس اللي بتحبوهم، يا رب ويفضلوا معاكوا وحواليكوا علي طول، سنتين_ومكملين، معانا يارب"، وحظي الفيديو على إعجاب كبير من قبل مُحبيه.

مشاركة عبد الرحمن في" لص بغداد "

والجدير بالذكر أنَّ محمد عبد الرحمن ينتظر حاليًا عرضه فيلمه الجديد" لص بغداد، والفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبد الوهاب، أمينة خليل، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، إنتاج "
سينرجي ،الفيلم من المقرر عرضه فى شهر يناير القادم.
محمد عبدالرحمن يوجه رسالة إلى زوجته بمناسبة مرور عامين على زواجهم
محمد عبدالرحمن يوجه رسالة إلى زوجته بمناسبة مرور عامين على زواجهم
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الكلمات المفتاحية

محمد عبدالرحمن محمد عبد الرحمن وزوجته،الواد سيد الشحات لص بغداد

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