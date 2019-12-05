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مواعيد مباريات السوبر الإسباني

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:27 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن جدول مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني، والمقرر إقامتها بداية العام القادم 2020، بالمملكة العربية السعودية والتي تستضيف منافسات البطولة الإسبانية لـ 3 أعوام متتالية.


نظام جديد لبطولة السوبر الإسباني:

تقام بطولة السوبر الإسباني 2020 بنظام جديد بمشاركة 4 أندية، برشلونة (بطل الدوري)، وفالنسيا (بطل الكأس)، وأتليتكو مدريد (وصيف بطل الدوري)، وريال مدريد (ثالث الدوري الاسباني)، وذلك وفقًا لترتيب الدوري الاسباني بالموس الماضي 2018 – 2019.


وأسفرت قرعة بطولة السوبر الإسباني عن مواجهة فالنسيا مع ريال مدريد، وبرشلونة مع أتليتكو مدريد في الدور نصف النهائي للبطولة، على أن يلتقي الفريقين الفائزين في المباراة النهائية للبطولة.


مواعيد مباريات السوبر الإسباني:

الدور نصف النهائي

يواجه فريق فالنسيا نظيره فريق ريال مدريد يوم 8 يناير 2020 في المباراة الأولي بالدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".


بينما يلتقي فريق برشلونة مع نظيره أتليتكو مدريد يوم 9 يناير، في المباراة الثانية بالدور نصف النهائي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد "الجوهرة المشعة" ايضًا.


المباراة النهائية:

تقام المباراة النهائية لبطولة السوبر الإسباني يوم 12 يناير لعام 2020 بين الفريقين الفائزين من مباراتي الدور نصف النهائي، وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة).
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مواعيد المبارايات السوبر الاسباني الدوري الاسباني

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