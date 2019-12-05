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تعرف على قائمة نجوم حفل موسم الرياض اليوم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:16 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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ينتظر اليوم 5 ديسمبر الجمهور العربي، الحفل الأضخم ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي يقام في تمام الساعة 8 ونصف مساءا وسط حشد كبير من الجمهور بالسعودية.


ويبدأ اليوم الحفل مع النجمة أنغام، حيث التي تقدم باقة من أعمالها الغنائية وتستمر الفترة التي تقدمها لمدة ساعتين ونصف.


كما يشارك مطرب خليجي شاب، بعد انتهاء النجمة أنغام، من ففرتها الغنائية على المسرح.


وتختم النجمة اللبنانية نوال الزغبي، الحفل بموسم الرياض، فقد تشارك جمهورها اغاني ألبومها الجديد، وأيضا بعض الأغاني القديمة ليكون حفلها مميز كعادتها.


يشار إلي أن شارك العديد من النجوم بالوطن العربي في حفلات موسم الرياض، التي شهدت تنظيم عالي من معالي المستشار تركي آل الشيخ، ومن أبرز النجوم التي شاركت في المهرجان النجمة شيرين عبد الوهاب، أصالة، عمرو مصطفى، صابر الرباعي، محمد رمضان، نوال الكويتيه، عمرو دياب.

كما أن أخر حفل قدمه الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، كان ضمن حفلات مهرجان الرياض.
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الكلمات المفتاحية

موسم الرياض تركي ال شيخ الرياض

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