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بعد عرضها بساعات.. الحلقة الـ"13" لمسلسل ممالك النار تحتل ترند "تويتر"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:16 ص
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خالد النبوي ممالك النار
خالد النبوي ممالك النار
أماني سلام
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احتلت الحلقة 13 من مسلسل "ممالك النار"، بطولة النجم خالد النبوي، قائمة مؤشرات تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد عرض الحلقة بساعات قليلة، عبر شاشة Mbc.


وشهدت الحلقة 13 من مسلسل ممالك النار، أحداث مثيرة ومليئة بالأكشن والتي جذبت المشاهد، حيث استطاعت أن تحقق أرقام قياسية بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



"ممالك النار"، تدور أحداثه في إطار الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانين في القرن السادس عشر، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بعد عرض اولي حلقاته، ويعرض المسلسل على شاشة "ام بي سي".

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان الكبير خالد النبوي، ورشيد عساف، ومحمود نصر، ومني واصف، وكنده حنا، وفتحي الهداوي، وديمه قندلفت، ورفيق علي أحمد، وعاكف نجم، وقصي الشوفي، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر.
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الكلمات المفتاحية

ممالك النار طومان باي خالد النبوي

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