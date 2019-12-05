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شاهد.. "مهزلة" في مدرسة إسنا الإعدادية للبنات

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:20 ص
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جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جرجس ميلاد
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تداول عدد من مستخدمي موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو، من داخل مدرسة إسنا الإعدادية بنات في محافظة الأقصر، معنون بـ" عالم تعبانه... مهزلة في مدرسة اسنا الإعدادية بنات".

ويظهر في الفيديو، مشاركة الطالبات في حفل، وهم يغنون أغاني المهرجانات "عالم تعبانة"، مع وجود بهلوان يرقص على أنغام الأغنية، الأمر الذي استنكره البعض وتساءلوا جميعا: "أين وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر من هذه المهزلة؟".

ويظهر الفيديو، حفظ الطالبات لكلمات الأغنية، الأمر الذى أثار الجدل بين رواد "فيسبوك"، وكان السواد الأعظم مهاجما ورافضا لما يحدث في التعليم، بينما دافع البعض عنهم بأن ذلك مجرد يوما ترفيهيا.

ومؤخرا، انتشر التعليم عن طريق أغاني المهرجانات في المراكز الخصوصية.

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الكلمات المفتاحية

مدرسة التعليم اغاني مهرجانات

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