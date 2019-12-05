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صلاح عبدالله يقصف جبهة آيات عرابي بعد شماتتها في شعبان عبدالرحيم (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
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صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
جرجس ميلاد
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وجه الفنان صلاح عبد الله، رسالة للإخوانية آيات عرابي، بعد شماتتها في وفاة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، قائلا: "لا شماتة في الموت وأنا مابحبش الكره ولكن بكرهك يا آيات".

وتابع صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون أي"، قائلا: " أي دين أو أي أخلاق تسمح بالشماتة في الموت.. أي شخص يدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي تتم مهاجمته من قبل الإخوان، وهذه المواقف التي يفعلها أعضاء جماعة الاخوان تكشفهم أمام الجميع وتفضحهم".

وأكد أن الراحل كان فنانا محبوبا وخاصة من البسطاء، مشيرا إلى أن عدد كبير من المواطنين شارك في عزائه، وذلك أكبر رد على الادعاءات الكاذبة التي يروجها عناصر الجماعة الإرهابية، موضحا: " شماتة العناصر الإرهابية في الموت كشفت حجم الكراهية والحقد تجاه الشعب المصري".

وأشار صلاح عبد الله، إلى أن شعبان عبد الرحيم كان يقاوم مرضه بالعمل، مستدركا: "كان بيروح شغله في عربية الإسعاف ثم يعود إلى المستشفى بعد إنهاء عمله".
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الكلمات المفتاحية

الفنان صلاح عبد الله الفنان شعبان عبد الرحيم الاخوانية ايات عرابي

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