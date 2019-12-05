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بالأرقام.. ماذا قدم تريزيجيه والمحمدي هذا الموسم مع أستون فيلا في البريميرليج ؟

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:09 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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تعرض فريق استون فيلا للهزيمة من فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وكان قد سجل اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه هدف فريق أستون فيلا الوحيد في المباراة وذلك بعد عرضية رائعة من مواطنه احمد المحمدي في الشوط الأول من اللقاء.


هدف تريزيجيه ضد تشيلسي :-

ويعد هذا هو الهدف الثاني لتريزيجيه مع فريقه هذا الموسم حيث كان قد أحرز هدفا أيضاً في شباك فريق ليفربول في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيلا بارك وانتهت بفوز الريدز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.


ارقام تريزيجيه مع أستون فيلا :-

وأيضاً في مرمى ولفرهامبتون على ملعب الأخير وانتهت بخسارة استون فيلا أيضا بنفس النتيجة، وكان قد صنع هدفا وحيدا هذا الموسم أمام فريق بيرنلي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.


أرقام احمد المحمدي مع أستون فيلا :-

وتعد ارقام المحمدي مع استون فيلا هذا الموسم فقيرة للغاية بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفيلا في البريميرليج، حيث صنع هدفا وحيدا في الدوري الإنجليزي وكان في مباراة فريق تشيلسي مساء امس، وسجل هدفا وحيدا في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.


ترتيب أستون فيلا في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل فريق أستون فيلا في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة وذلك بعد صعوده في الموسم الحالي للبريميرليج بعدما تأهل من خلال البلاي اوف في التشامبيونشيب، وكان قد تعادل فريق الفيلا مع مانشستر يونايتد في المباراة قبل الماضية على ملعب الأولدترافورد.


موعد مباراة أستون فيلا القادمة :-

ويضرب أستون فيلا موعدا ناريا مع فريق ليستر سيتي في الجولة المقبلة على ملعب الفيلا بارك يوم الأحد القادم في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البريميرليج، وكان ليستر سيتي قد حقق فوزا سهلا على فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور.
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