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مصر وفرنسا يؤكدان: اتفاق تركيا مع مجلس الوزراء الليبي غير مشروع

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:21 ص
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سامح شكري ونظيره الفرنسي
سامح شكري ونظيره الفرنسي
الفجر
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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مساء الأربعاء، اتصالًا هاتفياً مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان استعرض خلاله مختلف أوجه العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، ومنها الأوضاع على الساحة الليبية.

واتفق الوزيران على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا اتصالًا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، نظرا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات وانتهاك مذكرتيّ التفاهم لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح الي ليبيا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، إن الوزيران اتفقا على  أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية يعالج كافة مكامن الخلل الراهنة والعمل علي دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالًا بمواجهة الميليشيات والجماعات الإرهابية وانهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولًا إلى عقد انتخابات حرة.

ولفت البيان إلى أن الوزير سامح شكري تلقى من نظيره الفرنسي، دعوة لزيارة فرنسا خلال الأسابيع القادمة لاستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على اتمام الزيارة خلال يناير ٢٠٢٠.
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الكلمات المفتاحية

مصر وفرنسا مصر وتركيا مصر فرنسا تركيا

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