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التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:48 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق أرسنال مع فريق برايتون اليوم الخميس 5 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات في لندن ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.


ترتيب أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل فريق أرسنال المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحل فريق برايتون في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، ويسعى الجانرز لتحقيق الفوز خلال تلك المباراة من أجل القفز في المركز السادس بجدول البريميرليج.


موعد مباراة أرسنال ضد برايتون :-

وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق برايتون في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في في الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والربع صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي، حيث ستذاع تلك المباراة بين ارسنال وبرايتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.


التشكيل المتوقع لارسنال في مواجهة برايتون :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : بيلرين - ديفيد لويز - هولدينج - تيرني.

خط الوسط : توريرا - جندوزي - مسعود اوزيل - نيكولاس بيبي.

خط الهجوم : الكسندر لاكازيت - اوباميانج.


ويدخل فريق أرسنال تلك المباراة على أرضه ووسط جماهيره من أجل تحقيق الفوز فقط خاصة بعد التعثر في المواجهة الماضية أمام فريق نوريتش سيتي بالتعادل بنتيجة هدفين مقابل هدفين على ملعب الكناري، بينما خسر فريق برايتون من فريق ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد.


نتائج مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي :-

ونجح فريق ليفربول في تحقيق فوزا كبيرا على حساب فريق إيفرتون بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد، بينما تعرض فريق توتنهام هوتسبير للهزيمة من فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وفاز مانشستر سيتي على حساب فريق بيرنلي برباعية، وخسر فريق نوريتش سيتي من ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، واستمر ليستر سيتي في الفوز بانتصار جديد على فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وسوف تقام غدا مباراة أخرى بالإضافة إلى لقاء أرسنال حيث سيلتقي فريق شيفيلد يونايتد مع فريق نيوكاسل يونايتد.
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