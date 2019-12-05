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هل يفك النجوم عقدة بيراميدز اليوم؟

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:33 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره نادي النجوم الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية اليوم الخميس 5 ديسمبر ضمن منافسات دور الــ32 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز والنجوم اليوم بكأس مصر وملعب اللقاء
 وستلعب مباراة نادي النجوم ضد نظيره نادي بيراميدز اليوم في بطولة كأس مصر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية على ستاد الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والنجوم اليوم بكأس مصر
 وستذاع مباراة نادي النجوم ضد نظيره نادي بيراميدز اليوم في بطولة كأس مصر على قناة "أون سبورت" بتعليق حاتم بطيشه وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق أيمن الكاشف.

الكفة تميل إلى بيراميدز في مواجهة اليوم وتميل كفة المواجهات السابقة بين الفريقين إلى نادي بيراميدز حيث التقيا الفريقين من قبل في مباراتين فقط فاز بهم نادي بيراميدز وسجل خلالهم 4 أهداف.

فهل يتمكن نادي النجوم من فك عقدة نادي بيراميدز والفوز عليه في مواجهة اليوم ببطولة كأس مصر.

يذكر أن نادي النجوم كان قد صعد إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه ولكن لم يستطع أن يتواجد في الدوري الممتاز أكثر من موسم ليهبط مرة أخرى إلى دوري الدرجة الثانية هذا الموسم.

تشكيل نادي بيراميدز المتوقع ضد نادي النجوم اليوم في كأس مصر
 ومن المتوقع أن يدخل نادي بيراميدز مباراة اليوم ضد نادي النجوم في بطولة كأس مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

 خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري.  

خط الوسط: عمر جابر ومحمد فتحي ونبيل دونجا وإيريك تراوري. 

 خط الهجوم: محمد فاروق وجون أنطوي.

ترتيب نادي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز
 ويتواجد نادي بيراميدز في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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