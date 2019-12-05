غداً.. دور الـ32 يختتم مباراياته بمواجهة بيراميدز ضد النجوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سيبستيان ديسابر المدير الفني، لمواجهة سهلة نسبيًا، حينما يستضيف النجوم إف سي، ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.





ويدخل بيراميدز سبورت، المباراة وهو يبحث عن الفوز وعدم الوقوع في أي مفاجآت، خاصةً أن الفريق يرغب في المنافسة على اللقب والتي خسرها بالنسخة الماضية لصالح الزمالك، في المباراة النهائية.





وتُقام مباراة بيراميدز سبورت ضد النجوم إف سي، على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ومن المتوقع أن يبدأ ديسابر المدير الفني لبيراميدز بتشكيل مكون من:-



حراسة المرمى: أحمد الشناوي.



خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري.



خط الوسط: عمر جابر ومحمد فتحي ونبيل دونجا وإيريك تراوري.



خط الهجوم: محمد فاروق وجون أنطوي.