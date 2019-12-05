التشكيل المتوقع للسعودية أمام قطر في نصف نهائي خليجي 24

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره القطري، مساء اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات دور نصف النهائي من كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.







وتأهل المنتخب السعودي إلى المربع الذهبي، بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب العماني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية.





ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الثالثة عصراً بتوقيت جرينتش.





وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".





الغيابات والتشكيل المتوقع للسعودية في مواجهة قطر:-



سيفتقد المنتخب السعودي لخدمات؛ سلمان الفرج وسالم الدوسري بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا، ولن يغيب أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.





ومن المتوقع أن يدفع الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي، بفواز القرني في حراسة المرمى، وأمامه، سلطان الغنام، وحسان تمبكتي، ومحمد خبراني، وياسر الشهراني، فيما سيضع عبدالله عطيف، ومحمد كنو، ونواف العابد، وعبدالإله المالكي، في وسط الميدان، وسيقود هجوم الأخضؤ عبدالله الحمدان، وفراس البريكان.