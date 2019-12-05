فريق "الحياة اليوم" يودعون نجم البرنامج على الهواء (فيديو)

ودع فريق برنامج "الحياة اليوم"، الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر، حيث فاجئوه على الهواء بـ"تورتة" داخل الأستوديو ، بعد إعلانه الرحيل عن برنامج "الحياة اليوم"، وانتقاله من شاشة قناة "الحياة"، إلى عمل أخر بإحدى قنوات مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.





وعلق "أبو بكر" على بدوره قال خالد أبوبكر، على مفاجأة العاملين بالقناة مؤكدا أن هؤلاء هم أصحاب الفضل الحقيقي، الذين بدونهم ما خرج "الحياة اليوم" بهذا الشكل، حيث يقدمون أفكارهم أولًا بأول وسط نقاشات جادة، وفق دائرة تسير بتسلسل زمني منتظم.



