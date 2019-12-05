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ياسمين عبدالعزيز تخوض تجربة البطولة النسائية.. تعرف على تفاصيل مسلسلها القادم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:06 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تخوض النجمة ياسمين عبدالعزيز، السباق الرمضاني القادم بمسلسل "ونحب تاني ليه" من بطولتها، وإخراج مصطفي فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة "سنرجي".

ونشر السيناريست عمرو محمود ياسين صورة "ياسمين عبد العزيز"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، وكتب فيها "ونحب تاني ليه!رمضان ٢٠٢٠ إن شاء الله النجمة ياسمين عبدالعزيز، إخراج مصطفي فكري، وتأليفي، وإنتاج شركة سنرجي تامر مرسي".

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، من الفنانات التى فضلن أن يخوضوا تجربة البطولة النسائية، واستطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً من هذه التجربة، وتجارب ياسمين فى "الدادة دودي، والثلاثة يشتغلونها"، واختياراتها الفنية جعلتها تواجه نجوما كبيرة، وتصبح نجمة شباك.

وأيضاً تجربة ياسمين عبد العزيز فى السباق الرمضاني الماضي، حيث قدمت مسلسل "لآخر نفس"، من بطولتها، وشارك معاها فى البطولة كلا من"فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، وغيرهم"، ومن تأليف أمين جمال، وعبد الله حسن، وطارق الكاشف، وإخراج حسام على.
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الكلمات المفتاحية

ياسيمن عبدالعزيز

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