أول رد فعل من الزمالك على هروب النقاز

بدء مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، في التحرك ضد التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق والذي انقطع عن المران وأعلن فسخ تعاقده من طرف واحد وذلك بيبب تأخر مستحقاته المالية ووذلك من خلال التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بدء مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، في التحرك ضد التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق والذي انقطع عن المران وأعلن فسخ تعاقده من طرف واحد وذلك بيبب تأخر مستحقاته المالية ووذلك من خلال التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد نبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعب أن الزمالك موقفه سليم بنسبة ١٠٠٪، ومجلس الإدارة قرر التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي، وأنه حصل على مستحقاته المالية بالكامل، وأكثر من٥٠٪ من قيمة عقدة، حيث من المقرر أن يحصل عليها عن طريق ٤ دفعات أول سبتمبر، ويناير، وأبريل، ويوليو.