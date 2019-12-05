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أول رد فعل من الزمالك على هروب النقاز

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:54 ص
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النقاز
النقاز
علي شحاتة
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بدء مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، في التحرك ضد التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق والذي انقطع عن المران وأعلن فسخ تعاقده من طرف واحد وذلك بيبب تأخر مستحقاته المالية ووذلك من خلال التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".


وأكد نبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعب أن الزمالك موقفه سليم بنسبة ١٠٠٪، ومجلس الإدارة قرر التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي، وأنه حصل على مستحقاته المالية بالكامل، وأكثر من٥٠٪ من قيمة عقدة، حيث من المقرر أن يحصل عليها عن طريق ٤ دفعات أول سبتمبر، ويناير، وأبريل، ويوليو.

وأضاف أبو زيد خلال تصريحات تلفزيونية أن الزمالك لديه كافة المستندات، للتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، لحفظ حق الزمالك.


يذكر أن حمدي النقاز قد أعلن فجر الإثنين الماضي عن فسخ عقده مع الزمالك، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.


ويأتي قرار النقاز، في الوقت الذي يمر به الزمالك بأزمة فنية بعد خسارتين متتاليتين في الدوري المصري أمام نادي إنبي، وفي دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي.
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الكلمات المفتاحية

هروب النقاز مجلس إدارة النادى حمدي النقاز الان الزمالك

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