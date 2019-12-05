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أهداف مباراة - ليفربول 5 × 2 إيفرتون

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:57 ص
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بوابة الفجر
محمد مرعي
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حقق فريق ليفربول فوز عريض على ضيفه إيفرتون (5-2) مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.  

وسجل أهداف ليفربول كل من ديفوك أوريجي بالدقيقتين (6 و31)، شيردان شاكيري (17) وساديو ماني (45) وجورجينيو فينالدوم (90)، فيما أحرز هدفي إيفرتون كل من مايكل كين (21) وريتشارليسون (45+3).


 وبهذا الفوز واصل ليفربول إحكامه على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مطاردة ليستر سيتي الذي تغلب على ضيفه واتفورد 2-0 في وقت سابق.
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