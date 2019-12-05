أهداف مباراة - ليفربول 5 × 2 إيفرتون

حقق فريق ليفربول فوز عريض على ضيفه إيفرتون (5-2) مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وسجل أهداف ليفربول كل من ديفوك أوريجي بالدقيقتين (6 و31)، شيردان شاكيري (17) وساديو ماني (45) وجورجينيو فينالدوم (90)، فيما أحرز هدفي إيفرتون كل من مايكل كين (21) وريتشارليسون (45+3).







