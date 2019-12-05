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أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 2 × 0 نانت
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:53 ص
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محمد مرعي
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حقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً سهلاً على ضيفه نانت، بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي.
و سجل هدفي المباراة كيليان مبابي ونيمار جونيور من ركلة جزاء في الدقيقتين 52 و85.
وبهذا الفوز رفع الفريق الباريسي رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة، وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد نانت عند 23 نقطة في المركز التاسع.
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