أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 2 × 0 نانت

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً سهلاً على ضيفه نانت، بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي.